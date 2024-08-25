بعد تعثر لسنوات.. نجاح ليبيا في سداد مساهماتها الدولية لعام 2024

أخبار ليبيا 24

عقدت لجنة سداد المساهمات المشكلة بقرار مجلس الوزراء اجتماعها الخامس لمراجعة التقرير الختامي عن سداد مساهمات كافة المؤسسات بالدولة الليبية عن العام 2024 وفق آلية العمل المعتمدة في اجتماعها الأول، وإطلاق نظام سداد المساهمات، والتي سيتم تنفيذها بكافة مكاتب التعاون الدولي بالوزرات والمؤسسات المختلفة، ليتم من خلالها إحالة المطالبات السنوية ومتابعة إجراءاتها إلكترونيا.

سداد المساهمات لعدد من المنظمات الدولية

وبحسب بيان حكومة الوحدة منتهية الولاية، أكدت اللجنة أنها استعرضت المطالبات المحالة لها من 129 منظمة دولية عن طريق المؤسسات الليبية واعتمد منها 101 منظمة استوفت إجراءاتها.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، أن الدولة الليبية سددت مساهماتها السنوية بكافة المنظمات العاملة مع المؤسسات الليبية، عن العام 2024 بعد تقديم المطالبات اللازمة من الوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة ومراجعتها، معتبراً أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الحكومة في ترتيب هذا الملف العام والمتعثر خلال السنوات الماضية.

وفي وقت سابق، ناقشت لجنة المساهمات سداد ليبيا لمساهماتها والتزاماتها لدى الجامعة العربية، وقدم عبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا لدى الجامعة في مشاركته عبر الدوائر المغلقة، تقريراً مفصلاً عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء والأمين العام لجامعة الدول العربية ، بشأن تسوية متأخرات السنوات الماضية عن ليبيا لدى الجامعة، وعرضها على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب خلال سبتمبر القادم، إلى جانب المساهمات الفنية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة التي لديها أوجه تعاون مع الأمانات المعنية بالجامعة.