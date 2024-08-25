الكبير يشكو للنائب العام اقتحام مقر المركزي ويحمل الرئاسي المسؤولية

قدم الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بلاغًا إلى النائب العام ضد لجنة التسليم والاستلام التابعة للرئاسي، ضد ما وصفها بـ«عملية اقتحام لمقر مصرف ليبيا المركزي»

وقال الكبير في بيانٍ : «بالإشارة إلى الظروف التي تفيد بوجود مجموعة تعمل على اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعة بصحبة ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية صادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي» وفق البيان.

وأضاف البيان: «مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية لذلك، فإن القرارات المذكورة صادرة عن غير ذي اختصاص، وقد تم ابطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته»

وأكد الكبير في ذات البيان على أن هذه الخطوة تشكل تهديداً خطيراً لأهم مؤسسة مالية في البلاد وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج.

كما حمل الكبير المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل.

وفيما سبق…

أبلغ مجلس النواب في خطابٍ موجّه للصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن قرارات المجلس الرئاسي هي والعدم سواء، بحسب نص الخطاب.

وأكد مجلس النواب في ذات الخطاب أنّ قرارات الرئاسي لا يُعتد بها، خصوصًا بعد تأكيد مجلس النواب على استمرار المحافظ ونائبه في عملهما.