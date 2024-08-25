الحكومة الليبية تسلم منازل جاهزة مؤقتة لأهالي منطقة إيسين

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في إطار جهود الحكومة الليبية لدعم المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، تم تسليم عدد من المنازل جاهزة بشكل مؤقت لأهالي منطقة “إيسين” لحين الانتهاء من إصلاح بيوتهم التي تضررت بشدة جراء الكارثة الطبيعية الأخيرة.

وبحسب بيان الحكومة، بدأت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، وبقيادة نائبه المهندس سالم الزادمة، في فتح المسارات وإزالة العوائق على الطرق الرئيسة، التي أغلقتها السيول في المناطق المتضررة بجنوب غرب البلاد.

الاطلاع على احتياجات المناطق المتضررة بالسيول

وفي إطار جولته التفقدية، قام الزادمة بزيارة لمستشفى غات، حيث اطلع على احتياجات الأقسام العلاجية والأجهزة المتوفرة، بالإضافة إلى تقييم إمكانيات الكوادر الطبية. ورافقه في هذه الجولة وزير الحكم المحلي وعضو لجنة الطوارئ سامي الضاوي.

وأشاد نائب رئيس الحكومة بجهود لجنة الطوارئ الصحية، في التعامل مع الأزمة، مثمنًا استجابتهم السريعة لأي طارئ لضمان سلامة وصحة المواطنين.

وعلى جانب آخر، قام نائب رئيس الحكومة الليبية ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة غات، المهندس سالم معتوق، بزيارة ميدانية إلى منطقة الفيوت في بلدية غات، وذلك لمتابعة الأوضاع المعيشية للمواطنين، بعد أزمة التقلبات المناخية وهطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول خلال الأيام الماضية.

ورافقه في الزيارة وزير الحكم المحلي وعضو لجنة الأزمة سامي الضاوي، إلى جانب عميد بلدية غات المكلف، ووكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية اللواء عبدالسلام الشريف، واللواء عبدالرحمن الأنصاري مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومدير مديرية أمن غات اللواء فرج أنور المرتضي.

وبحسب البيان خلال الزيارة، التقى نائب رئيس الحكومة والوفد المرافق له بحكماء وأعيان منطقة الفيوت، إذ استمع إلى شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، كما اطلع الوفد على الأضرار التي لحقت بالمنطقة جراء السيول.