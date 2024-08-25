الأرصاد: أجواء صيفية ورطوبة عالية على معظم مناطق الشمال

من المتوقع أن تسود حالة الأجواء الصيفية المعتدلة على معظم مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على الشمال، وتتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الساحل خاصة الشرقى يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وتكون فرصة الأمطار جيدة على مناطق أقصى الجنوب الشرقي، بحسبِ مركز الأرصاد الجوية.

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من شرق مصراتة حتى سرت والمناطق المجاورة لها يصحبها خلايا رعدية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (30–34)مْ على أغلب المناطق.

بحسب الأرصاد ستشهد السماء تكاثرًا للسحب من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة وخلايا من السحب الرعدية خاصة على المنطقة من(سهل بنغازي حتى الجبل الأخضر)، وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين(31-35)مْ.

من المتوقع أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر يتخللها خلايا رعدية أحيانًا، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36–41)مْ .

وفق الأرصاد ستكون ستشهد السماء ظهور سحب رعدية ممطرة تتكاثر من حين لأخر بداية من مساء الغد خاصة على المناطق الحدودية مما تسبب في جريان بعض الأودية عليه يرجى اخذ الحيطة والحذر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (38–42)مْ، بحسب الأرصاد الجوية.