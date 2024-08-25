إغلاق مصرف ليبيا المركزي: أزمة غير مبررة تؤثر سلبًا على الثقة

أخبار ليبيا 24

في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المؤسسات الليبية، يبرز بيانان صادران عن القاعدة العمالية للاتحاد العام لنقابات وروابط المصارف والتأمينات والاستثمار، ليعكسا أزمة حقيقية تهدد استقرار القطاع المصرفي في ليبيا. البيانان يعكسان حالة من الاستياء والقلق حول الوضع الحالي لمؤسسات الدولة، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي، الذي بات موضوعًا للخلافات والنزاعات القانونية.

الالتزام بالقوانين: ضرورة ملحة

يبدأ البيان الأول بانتقاد واضح لما أسماه “العبث بمقدرات الشعب الليبي”، مشيرًا إلى أن الأحداث الحالية تكشف عن ضرورة ملحة للالتزام بالقوانين والتشريعات. إذ يوضح البيان أن حالة الانسداد الحالية في المؤسسات الحكومية تعود إلى غياب الالتزام بالمسؤوليات الموكلة للجهات المسؤولة، مما يعطل تنفيذ الأهداف الوطنية ويؤثر سلبًا على استقرار البلاد.

ويشدد البيان على أن الانتهاكات التي شهدها مصرف ليبيا المركزي، والتي تتعلق بعدم تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن تعيين المحافظ ونائب المحافظ، تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة. ويؤكد البيان أن ما يحدث الآن في مصرف ليبيا المركزي، من إقفال غير مبرر، يمثل مؤشرًا على الفوضى التي تشهدها المؤسسات المصرفية والتي تندرج ضمن غياب تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.

إغلاق مصرف ليبيا المركزي: أزمة ثقة

أما البيان الثاني، فيكشف عن أزمة جديدة تمثلت في إغلاق مصرف ليبيا المركزي أبوابه دون إخطار مسبق للموظفين والمتعاملين. هذه التصرفات غير المتوقعة تأتي في وقت حساس وتضيف ضغوطًا إضافية على القطاع المصرفي. يعبر البيان عن استغراب الاتحاد من هذه الإجراءات، ويشير إلى أن الإغلاق غير المبرر قد يساهم في تآكل الثقة بين المواطنين والمصارف.

ويؤكد البيان الثاني على ضرورة تدخل البعثة الأممية للحفاظ على استقرار المؤسسات، ويندد بمحاولات استغلال القطاع المصرفي لأغراض شخصية أو سياسية. ويطالب البيان النائب العام بالتدخل العاجل لحل الأزمة وتجنب تحميل العاملين في القطاع المصرفي مسؤولية آثار هذه التصرفات. كما ينادي البيان بحل المشكلات عبر الطرق القانونية بما يحافظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي.

نداء لحل المشكلات بطريقة قانونية

من الواضح أن البيانين يجمعان على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات كسبيل لتفادي الأزمات وإعادة الاستقرار لمؤسسات الدولة. يشدد البيان الأول على ضرورة عدم التعامل مع القوانين بشكل انتقائي أو تطويعها لخدمة أغراض خاصة، بينما يسلط البيان الثاني الضوء على الأضرار التي يمكن أن تنجم عن تصرفات غير مدروسة تؤثر على الثقة في النظام المصرفي.

يستدعي الوضع الحالي تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لحل القضايا بطرق قانونية وشفافة، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات وتفادي الأزمات التي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. إن الالتزام بالقوانين وتطبيقها بصرامة يمثلان المفتاح للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وعودة الثقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.