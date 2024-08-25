أمريكا تعزيز احتياطيها البترولي بشراء 2.5 مليون برميل

أقدمتْ وزارة الطاقة الأمريكية على شراء ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط الخام، وذلك بعد السحب القياسي من الاحتياطي الطارئ خلال عام 2022.

وبحسبِ كبار محللي السوق.. جاءت خطوة الولايات المتحدة في ظل استراتيجية الإدارة الأمريكية لتعويض المخزون الذي تم استنفاده لدعم استقرار أسعار البنزين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أوضحتْ الوزارة أن تسليم هذه الكميات، التي تتضمن حوالي 800 ألف برميل شهريًا من النفط الخام عالي الكبريت، سيتم في موقع برايان ماوند في ولاية تكساس بدءًا من يناير وحتى مارس من العام المقبل، وفق ما أعلنتهُ الوزارة.

وفي الأثناء… تمكنتْ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن -حتى الآن- من إعادة شراء أكثر من 47 مليون برميل بمتوسط سعر بلغ 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بحوالي 18 دولارًا عن متوسط سعر البيع الذي تم في عام 2022 والبالغ 95 دولارًا للبرميل، وفقَ ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي سياقٍ ذي صلة… خفضَ مصرف «غولدمان ساكس» توقعاتهِ حول احتماليةِ حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل إلى 20%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نسبة 25%.

وجاءت تعديلات «غولدمان ساكس» عقب نشر بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة، التي أظهرت مؤشرات إيجابية تدعم استقرار الاقتصاد، إذ أبدى الخبراء والمحللون بالبنك ثقةً متزايدة في توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات التضخم تحت السيطرة.

ويعكسُ خفض «غولدمان ساكس» توقعاتهِ تفاؤلاً وصفه مراقبون بالحذر حول أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى تحسن نسبي.

ومع ذلك، يبقى السوق العالمي مترقبًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة في سبتمبر، حيث سيكون لهذا القرار تأثير كبير على التوجهات الاقتصادية المقبلة.