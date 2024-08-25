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أسعار النفط ترتفع على خلفية تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

أسعار النفط تنتعش

25 أغسطس، 2024 10:58 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

شهدتْ أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي لمّح فيها إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قريبًا، مما دفع المستثمرين إلى التفاؤل بشأن تحفيز الطلب على الطاقة.

رغم هذا الصعود، لا تزال الأسعار تشهد تراجعًا على مدى الأسبوع الحالي، متأثرة بتوقعات ضعيفة لأداء الاقتصادات الكبرى التي تعكس حالة من عدم اليقين حول مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.

وفي تفاصيل السوق، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5%، ليغلق فوق حاجز 74 دولارًا للبرميل، مما يعكس حركة متقلبة للسوق وسط تباين التوقعات الاقتصادية.

بدورهِ خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية
النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما فيما يتعلقُ بالتوقعات المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

النفط-تحالف-أوبك+
النفط-تحالف-أوبك+

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج.

أوبك+
25 أغسطس، 2024 10:58 ص
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