مفوضية الانتخابات تبحث تعزيز مهارات القضاة في الفصل بالطعون الانتخابية

اختتمتْ مفوضية الانتخابات، ورشة تدريبية حول «تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية»

وتركزت الورشة المنعقدة في تونس، و استمرت على مدار ثلاثة أيام، ونُظمت بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، أقدم القضاة في المحاكم الابتدائية؛ على تعزيز مهاراتهم المهنية في معالجة الطعون الانتخابية، بما يتماشى مع متطلبات العملية الانتخابية للمجالس البلدية.

وقبل أيام… أعلنت مفوضية الانتخابات عن افتتاح مراكز توزيع بطاقات ناخب في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح باب الترشح للانتخابات في مقار مكاتبها الانتخابية المحددة.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في منشورٍ عبر منصة فيسبوك، أن هذه المرحلة تأتي في إطار استكمال مراحل تنفيذ عملية انتخابات المجالس البلدية، مشيرةً إلى أن عملية توزيع بطاقات الناخبين وتلقي طلبات الترشح ستستمرُ لمدة ثلاثة أسابيع، إذ سيتمكن الناخبين من استلام بطاقاتهم من المراكز التي سجلوا بها من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

ولفتت مفوضية الانتخابات في ذات المنشور إلى أنهُ يمكن للراغبين في الترشح تقديم طلباتهم في مكاتب الإدارة الانتخابية خلال نفس الفترة الزمنية.

وأكدت المفوضية أن اليوم الأول من عملية توزيع البطاقات واستقبال طلبات الترشح قد مرّ بسلاسة وتنظيم جيد، مشيرةً إلى أنها ستقوم بنشر الإحصائيات المتعلقة بالاستلام والترشح بشكل دوري عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماع.

وفي وقتٍ سابق… نوّهت مفوضية الانتخابات، المترشحين لانتخاب المجالس البلدية «المجموعة الأولى» بأن إيداع الرسوم المالية المطلوبة يكون في حساب الإيراد العام بمراقبات الخدمات المالية بالمناطق.