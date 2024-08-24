عقيلة صالح ينتقد تدخلات الرئاسي في المناصب السيادية ويدعو لعملية سياسية شاملة

أكَد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنّ البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد المنتخب من قبل الليبيين، مشيرًا إلى أن ولايته ستنتهي بانتخاب مجلس نواب جديد وفقًا للإعلان الدستوري وتعديلاته.

عقيلة صالح، وخلال لقاءٍ تلفزيوني عُرض عبر تلفزيون المسار، أوضح أن البرلمان قام بإصدار القوانين الانتخابية وفقًا لتوصيات لجنة 6+6، ووضع آلية لتشكيل حكومة جديدة للوصول إلى الانتخابات، التي تعتبر مطلبًا شعبيًا.

وانتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تدخل المجلس الرئاسي في المناصب السيادية، معتبرًا ذلك خروجًا عن اختصاصات السلطة التنفيذية، مؤكدًا أنّ تعيين شاغلي المناصب السيادية هو من اختصاصه بالتشاور مع مجلس الدولة، وفقًا للاتفاق السياسي.

كما عبّر عقيلة صالح عن رفض المجلس الحديث عن تداعيات عدم تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووصفه بأنه غير منطقي ومخالف للتشريعات.

في سياق متصل، قرر مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، لضمان استكمال توحيد المصرف، إلى حين التوافق على المناصب السيادية، واعتبر عقيلة صالح أن أي محاولة لتغيير المحافظ في الوقت الحالي تهدف إلى نهب المال العام، مؤكدًا أن المحافظ الحالي -الصديق الكبير-سيقدم ترشيح مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام لاستكمال أعضائه.

كما أكد المستشار عقيلة صالح خلال حديثهِ على أهمية التوافق مع مجلس الدولة في القوانين الرئيسية مثل قوانين الانتخابات والاستفتاء، مشيرًا إلى أن المجلسين شريكان في العملية السياسية، معربًا عن استعداده للحوار في أي وقت من أجل مصلحة الليبيين، منتقدًا رفض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الالتقاء به لمرتين، على حد قوله.

كما طمأن المستشار عقيلة صالح الليبيين بأنه لن تكون هناك حرب بين الليبيين، مؤكدًا أن الجيش الوطني مكلف بحماية المؤسسات والحدود والشرعية، معلنًا عن عزم البرلمان تبني مشروع المصالحة الوطنية ودعوة كافة الليبيين للمشاركة فيه دون إقصاء، مع التأكيد على أهمية توحيد الجيش والقضاء والحكومة لضمان استقرار البلاد.

وقال المستشار عقيلة صالح إن الجميع يشهد الإنجازات في إعمار المنطقتين الشرقية والجنوبية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق مصلحة المواطن الليبي، مؤكدًا أنّ حل قضية الثروة يتلخص في توزيعها بشكل عادل على الأقاليم الليبية الثلاثة، مع التأكيد على أهمية توحيد السلطة ومقر الحكومة، شريطة أن تعمل دون تدخلات أو ضغوطات.