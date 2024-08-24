سعر صرف الدولار يستقر أمام نظيره الدينار في السوق الموازية

سجلتْ أسعار صرف العُملات الأجنبية، اليوم استقرارًت نسبيًا في السوق الموازية، مقابل الدينار الليبي، إذ بلغ سعر صرف الدولار 7.03 دينار.

وفيما يتعلق بالعملات الأوروبية، وصل سعر صرف اليورو إلى 7.67 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 8.75 دينار.

أما الحوالات المالية في السوق الموازية، فقد سجلت سعر 6.99 دينار للتحويلات إلى تركيا و6.98 دينار للتحويلات إلى دبي.

وبالنسبة للعملات الإقليمية، فقد بلغ سعر صرف الليرة التركية 0.20 دينار، والدينار التونسي 2.15 دينار.

من جانب آخر، سجل سعر كسر الذهب عيار 18 حوالي 410 دينار، وفقَ أسعار السوق الموازية.

الدولار في السوق الرسمية.. وعلى صعيد تداولات السوق الرسمية، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا مقابل الدينار وفقًا لآخر الأسعار المعلنة من قبل مصرف ليبيا المركزي، إذ ظل سعر الدولار ثابتًا عند 4.78 دينار، وفقًا للجدول الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

ويعيش القطاع المصرفي في ليبيا حالة من الفوضى، فبعد قرار المركزي إغلاق وإيقاف أعماله وخدماته كافة، مشترطًا أن استئناف الأعمال مرتبط بالغفراج عن موظف المصرف، فجّر المجلس الرئاسي قرارًا صادمًا بإقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين بديل له، إلا أن الكبير تشبث بمنصبه مدعومًا من البرلمان، معتبرًا أن قرارات الرئاسي هي والعدم سواء… في ظل استنكار العديد من الجهات الرسمية السياسية والاقتصادية منها.