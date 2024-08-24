درناوي يصفُ تفاصيل الفاجعة ويقول: دانيال حول درنة إلى أثرٍ بعد عين | الجزء الثاني

كُنا معكم في الجزء الأول من قصة السيد فارس عاشور بوخطوة، الذي سرد لنا أحداث قبل وأثناء الفاجعة، ووصلنا وإيّاكم إلى لحظات تدفق السيل الغاضب داخل منزله، وماهي إلا لحظات حتى امتلأ المنزل بمياه بُنية اللون مليئة بالطمي والحجارة والأشجار، كريهة الرائحة… محاولاً إنقاذ عائلته في الطابق السفلي المغمور كليًا بالمياه… وفي الجزء الثاني نكمل بقية الحكاية.

غطستُ في أعماق المياه التي كوّنها السيل، بحثًا عن والدتي التي كانت تعيشُ في الطابق السفلي.. وبعد ثلاثِ دقائق من البحثِ في الظلام والمياه الطينية… وفي لحظة غمرني الرعب وابتلعني السيل داخله، كنت أشعر بقوة الماء تسحبني بلا رحمة.

ثلاث دقائق مرت وكأنها دهر، وحينما حاولت الخروج من هذه المتاهة المظلمة، وجدت نفسي فجأة خارج المنزل، بين أذرع سيل جارف…

يواصل الحديث… ارتطمت بجدارٍ بشدة، أفقدتني الوعي، وتركتني رهينًا لعالم لا أفق فيه.\

صحوة الفاجعة

يًكمل حديثه لوكالتنا.. ما هي إلا دقائق قليلة، حتى استفاقت عيناي على ظلام دامس، وكل ما حولي كان غريبًا ومخيفًا، وجدت نفسي وحيدًا، بعيدًا عن البيت بحوالي 400 كيلو متر، وجدتُ نفسي متشبثًا بجذع نخلة كانت تقف وحيدة في أحد المزارع التي جرفتني السيول إليها.

وفي خضم الفوضى تلك، أدركت أنني كنت بلا ملابس، عارياً كما ولدتني أمي!

يُكمل فارس حديثهُ لوكالتنا… أثناء استفاقتي ومحاولتي أن أدرك ماذا حدث… لم أن أشعر بجروحي التي خطها السيل على جسدي في البداية، كان كل شيء ساخنًا من شدة الصدمة، لكن ركبتي التي انكسرت من شدة الاصطدام، منعتني من التحرك، وجعلتني أسيرًا للنخلة، أتشبث بها وكأنها حبل النجاة الأخير في بحر متلاطم الأمواج.

بزوغ الفجر.. هل من أملٍ آتٍ؟

يواصل فارس حديثهُ لوكالتنا… كان الليل طويلًا، مليئًا بالدعاء والرجاء… لم أكن أفكر سوى في عائلتي، في أن ينقذهم الله من هذا المصير المجهول، وحين بزغ الفجر، كانت أولى خيوط الشمس تحمل معها الحقيقة المرعبة: لقد نجوت، لكن بأي ثمن؟ ومن عاش من أفرادِ أسرتي؟

وجدت نفسي في منطقة تُدعى «الجراوي»، تبعد عن منزلي مسافة بعيدة.. ومنذ تلك اللحظة، بدأت تتكشف الفاجعة، شيئًا فشيئًا، كان الدمار منتشرًا في كل مكان، والبيوت مدمرة، والسيارات متناثرة ومنقلبة، أردف قائلاً: أنهُ مشهد لم يكن لعقلي القدرة على استيعابه.

مأساة بلا حدود

يقُول فارس.. في ظلِ الفوضى والخراب والوحدة وانعدام فرص البقاء على قيد الحياة.. كانت عيناي تبحث عن أمل، عن أي علامة تشير إلى الحياة، لكن ما وجدته كان أسوأ مما تخيلت. طفل صغير، لم يتجاوز السابعة من عمره، جثة بيضاء عارية، خلعت عنها السيول كل شيء، حتى الحياة!

يتساءل بصوت مرتجف: هل هذه قيامة؟

يواصل الحديث، كنت أبحث عن ملاذٍ آمن، أن أحاول النجاة، خصوصًا بعد انحسار مياه السل الجارفة، لكن لم أكن أستطيع المشي بسبب إصابتي، فزحفت على الأرض، متوجهاً إلى أقرب منزل أو نقطة أمان.

هل النجاة أحيانًا – عبء؟

بعد أن انقشع دانيال وبدأت خيوط الشمس النحيلة تضيء المكان، وتكش عن كارثة لم يسبق لها مثيل… كانت أكبر مما يمكن تصوره، والفقدان كان يحيط بنا من كل جانب، وأدركتْ أنني، رغم كل شيء، قد نجوت، لكن النجاة هنا لم تكن نعمة بقدر ما كانت عبئًا..

كان هذا الجزء الثاني من حكاية السيد فراس