تحرير ألف مهاجر غير شرعي في عملية للجيش

تحرير أكثر من ألف مهاجر بينهم نساء وأطفال في منطقة شويرف.

القبض على عصابة مسؤولة عن احتجاز المهاجرين والاتجار بالبشر.

العثور على كميات من المخدرات لدى العصابة خلال عملية المداهمة.

تعزيز الجهود العسكرية لمكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود.

في مشهد بطولي يعكس جهود الجيش الوطني الليبي المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن نجاحها في تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، كانوا محتجزين في وكر لتجارة البشر بالقرب من منطقة الشويرف. هذه العملية الجريئة التي نفذتها قوات اللواء طارق بن زياد المعزز تأتي في وقت حساس تشهده البلاد والمنطقة بشكل عام، حيث تتزايد التحديات الأمنية وتتصاعد وتيرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقال العقيد خليفة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إن “قوات اللواء طارق بن زياد المعزز نجحت في تنفيذ عملية نوعية حررت من خلالها أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من جنسيات أفريقية”. وأوضح أن المهاجرين كانوا محتجزين في وكر كبير تديره عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر، مضيفًا أن العملية تضمنت تحرير نساء وأطفال كانوا بين المحتجزين.

الجيش يحرر ألف مهاجر غير شرعي في عملية جنوب غرب ليبيا، ويقبض على عصابة تتاجر بالبشر والمخدرات، ويعزز جهوده الأمنية بالمنطقة.

وأشار العبيدي إلى أن “القوات ألقت القبض على العصابة المتورطة في هذه الأنشطة غير القانونية”، لافتًا إلى أن “المهاجرين تم نقلهم إلى مكان آمن، حيث تم توفير كافة احتياجاتهم وإيوائهم في مكان مناسب”. ويعكس هذا الإجراء اهتمام الجيش الليبي ليس فقط بملاحقة الجريمة المنظمة، ولكن أيضًا بتوفير الحماية والرعاية للمهاجرين المتضررين من هذه الأنشطة الإجرامية.

أثناء عملية المداهمة، اكتشفت القوات كميات كبيرة من المخدرات كانت بحوزة العصابة، مما يشير إلى تورطهم في أنشطة غير قانونية متعددة تتجاوز حدود الاتجار بالبشر. هذه الاكتشافات تضيف بُعدًا آخر لتعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية، حيث يتداخل الإرهاب مع الجريمة المنظمة والتهريب بأشكاله المتعددة.

العملية الأخيرة تأتي في سياق جهود الجيش المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة التي أصبحت تهدد استقرار البلاد والمنطقة. يقول العبيدي: “هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الوطني الليبي لمكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود، بالإضافة إلى حماية المواطنين والمهاجرين من العصابات الإجرامية”. ويعكس هذا التصريح حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الجيش الليبي في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في البلاد.

تعزيز القوات لمواجهة التحديات الأمنية في الجنوب الغربي

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن تعزيز القوات في الجنوب الغربي للبلاد لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وأكد أن القيادة العامة للجيش الليبي قامت بإرسال قوات إضافية لدعم وتعزيز قوات حرس الحدود وقوات المناطق العسكرية في الجنوب الغربي الليبي.

ويشير المسماري إلى أن “هذا الدعم العسكري يهدف أولاً إلى السيطرة الكاملة على الحدود، وثانيًا لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول الجوار مثل مالي والنيجر من جهة وتشاد من جهة أخرى، بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل حركة الهجرة غير الشرعية التي ازدادت في هذه المناطق الحدودية خلال الأيام الأخيرة”.

الوضع الأمني المتدهور في دول الجوار وتأثيره على ليبيا

التطورات الأخيرة في دول الجوار الأفريقي، مثل مالي والنيجر وتشاد، ألقت بظلالها على الأوضاع الأمنية في ليبيا، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية. ويواجه الجيش الليبي تحديات معقدة، ليس فقط في مواجهة الجريمة المنظمة، ولكن أيضًا في السيطرة على الحدود الشاسعة التي تتداخل مع مناطق النزاع في دول الجوار.

التحديات المستقبلية ودور المجتمع الدولي

إن الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الليبي في مكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود تأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة. وقد يكون من الضروري تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والدول المجاورة لدعم جهود ليبيا في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. ويتطلب هذا الدعم تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير الدعم اللوجستي والتدريبي للقوات الليبية.

بهذه العمليات النوعية، يثبت الجيش الليبي مجددًا قدرته على التصدي للتحديات الأمنية المعقدة، مؤكدًا على دوره الحيوي في حماية الوطن وتأمين حدوده ضد كافة التهديدات. ومع استمرار هذه الجهود، تبقى آمال الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار قائمة، رغم كل التحديات التي تواجه البلاد والمنطقة.