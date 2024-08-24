لماذا رفض المنفي وتكالة لقاء رئيس مجلس النواب مرتين؟

في خضمِ توترات الأوضاع السياسية، واحتقان التشكيلات المسلحة غربي البلاد، واستفحالِ خلافات المركزي والرئاسي.. أشار موقف رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى رغبتهِ في اختيار طاولة الحوار وفتح قنوات حوار مع الأطراف الأخرى، لكن رفض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة الالتقاء بعقيلة صالح مرتين في جامعة الدول العربية والمغرب، يثير العديد من التساؤلات حول نوايا هذه الأطراف في الوصول إلى حل للأزمة.

رفض الحوار.. دلالاتهُ واستنتاجاته

بحسبِ مراقبين، فإن رفض الرئاسي ومجلس الدولة الالتقاء بعقيلة صالح يشير إلى تعمق الانقسامات السياسية بين الأطراف الليبية، كما يعكسُ استمرار الشكوك والخلافات بين الأطراف الرئيسية حول أحقية من يقود المرحلة الانتقالية المقبلة في ليبيا، وبلا شك يقوض الخلاف وعدم الرغبة في الحوار من قبل أي طرفس كان، الجهود والمساعي الدولية والمحلية للوصول غلى تسوية سياسية شاملة، تقود البلاد إلى بر الأمان… المسار الانتخابي المؤجل.

الحاجة إلى دبلوماسية دولية فعالة

في ظل تعمق الانقسامات الداخلية، يصبح الدور الدولي أكثر أهمية في محاولة رتق الفجوة بين الأطراف الليبية، إذ يتحتمُ على المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أن تلعب دورًا حاسمًا في جمع الأطراف الرئيسية على طاولة الحوار وتشجيعها على التوصل إلى تسوية شاملة.

وفي ظلِ تعقيد وتأزم الملف الليبي ومصفوفة التحديات التي تحدق به.. يبقى الحوار هو الخيار الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعيدًا عن المناظرات والمواجهات السياسية التي تعزز من حالة الجمود وتؤدي إلى تفاقم الأزمة، إذا… هل سيجتمع الساسة الليبيون على طاولة حوار واحدة، يلملمون فيها جراح الأزمة الليبية ويتوصلون غلى حلٍ يخلص الليبين من كابوسهم؟