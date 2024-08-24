المركزي ينفي استكمال عملية «التسليم والاستلام» مع لجنة الرئاسي

أخبار ليبيا 24
نفى مصرف ليبيا المركزي بشكل قاطع ما ورد في بيانِ لجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، الذي أعلنتْ فيه استكمال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتمام عملية الاستلام والتسليم، بعد استكمال إجراءات التسليم الإداري
وأكد المركزي في بيانٍ بالخصوص، تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي غير قانونية وباطلة.
وأوضح المصرف المركزي أن تعليق عمل موظفيه سيستمر إلى حين إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، مع استمرار تأدية مهامه المتعلقة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون، وفق بيانه.
لجنة الرئاسي: مجلس إدارة المركزي الجديد سيباشر أعماله غدًا