المركزي ينفي استكمال عملية «التسليم والاستلام» مع لجنة الرئاسي

نفى مصرف ليبيا المركزي بشكل قاطع ما ورد في بيانِ لجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، الذي أعلنتْ فيه استكمال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتمام عملية الاستلام والتسليم، بعد استكمال إجراءات التسليم الإداري

وأكد المركزي في بيانٍ بالخصوص، تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي غير قانونية وباطلة.

وأوضح المصرف المركزي أن تعليق عمل موظفيه سيستمر إلى حين إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، مع استمرار تأدية مهامه المتعلقة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون، وفق بيانه.

وفيما سبق… أعلنتْ لجنة التسليم والاستلام في مصرف ليبيا المركزي، المشلكة بناءً على قرار رئيس المجلس الرئاسي، عن مباشرة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد غدًا الأربعاء.

وأوضحتْ اللجنة في بيانٍ بالخصوصـ أنها واجهتْ بعض التحديات، إذ امتنع المحافظ السابق عن تسليم المهام، وهو الأمر الذي تم توثيقه من قبل الأجهزة الضبطية في محاضرها، ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة الجديد سيباشر مهامه ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأكدتْ اللجنة في ذات البيان على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة مصرف ليبيا المركزي، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان استقرار العمل المصرفي في البلاد.