الطرابلسي يُطلق خطة تأمين شاملة لطرابلس

أعلنَ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، بدء تنفيذ خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس، تتضمن تولي وزارة الداخلية مهام تأمين مقر رئاسة الوزراء وجميع مؤسسات الدولة.

وأكد الطرابلسي في مؤتمرٍ صحفي على أنّ أجهزة المخابرات والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى النجدة والأجهزة الشرطية، هي الجهات الرسمية المسؤولة عن تأمين هذه المؤسسات.

وأشار الطرابلسي إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيكون تحت حماية وتأمين وزارة الداخلية، مؤكدًا عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن نية بعض التشكيلات المسلحة اقتحام المصرف أو السيطرة عليه.

كما أعلن الطرابلسي عن تشكيل لجنة رسمية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والنائب العام ووزارة العدل، ستكون مسؤولة عن متابعة أوضاع المسجونين والإفراج عنهم وفقاً للإجراءات القانونية.

وأضاف الطرابلسي خلال المؤتمر أن العمل على تأمين عدد من المقار الحكومية سيبدأ اعتبارًا من اليوم، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة، وفقَ قوله.

وفي الأثناء… دعتْ النقابة العامة للمصارف كافة الأطراف السياسية إلى ضرورة أبعاد المصرف المركزي والمصارف التجارية عن دائرة الخلافات السياسية.

وحذّرت النقابة العامة للمصارف من أن استمرار هذا الصراع قد ينجم عنه مخاطر جسيمة، قد تؤدي، إلى انهيار قيمة الدينار في سوق المعاملات اليومية، مما يهدد المنظومة الاقتصادية بشكل عام ويعيد البلاد والمواطنين إلى بداية التدهور الاقتصادي

وأعربتْ النقابة العامة للمصارف عن قلقها البالغ حول المنظومة المصرفية والمصرف المركزي، حيث إنهما يتحملان المسؤولية القانونية عن إدارة ومراقبة السياسات النقدية، وضمان استقرار السوق، والمحافظة على قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.