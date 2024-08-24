الأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة على مناطق الشمال

توقع مركز الأرصاد الجوية استمرار اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال خلال هذا اليوم وخلال اليومين القادمين، مع تكاثر للسحب على بعض المناطق الساحلية، قد تتخللها أمطار متفرقة، بحسب مركز الأرصاد الجوية

وفقًا لمركز الأرصاد الجوية ستكون السماء قليلة السحب مع احتمالية تساقط أمطار متفرقة، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية، والرياح ستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بحسب نشرة مركز الأرصاد الجوية.

فتتكاثر السحب على فترات مع احتمالية هطول أمطار متفرقة، وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و35 درجة مئوية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفق مركز الأرصاد الجوية.

وفق نشرة مركز الأرصاد الجوية، فستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ويشار إلى أن النشرة الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة، بحسب ما نشرهُ مركز الأرصاد الجوية.