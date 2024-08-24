أسعار النفط ترتفع مدفوعةً بنوايا خفض أسعار الفائدة

تواصل أسعار النفط ارتفاعها مدعومة بإشارات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة؛ مما عزز التفاؤل في الأسواق.

وجرى تداول خام برنت فوق مستويات 75 دولارًا للبرميل، في حين ارتفت سعر الخام الأمريكي بنسبة 2.5% ليتم تسويته فوق مستوى 74 دولاراً للبرميل.

ورغم ذلك، لا تزال الأسعار متراجعة هذا الأسبوع في ظل توقعات ضعيفة لأداء الاقتصادات الكبرى، ما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين بشأن المستقبل الاقتصادي العالمي.

وفي الأثناء.. خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما فيما يتعلقُ بالتوقعات المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج

وقرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان التحالف.