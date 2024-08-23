وفد الحكومة الليبية في زيارة لمعبر إيسين

أخبار ليبيا 24

زار سالم معتوق الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة المهندس، رفقة عضوي اللجنة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل إلى منفذ “إيسين” الحدودي مع الجزائر، وذلك للوقوف على وضع المنفذ وتقييم تجهيزاته واحتياجاته.

جولة تفقدية لمعبر إيسين

وبحسب بيان الحكومة الليبية خلال الزيارة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي: “إنه على الرغم من فتح المعبر للحالات الإنسانية، فإننا نستغرب تقصير دولة الجزائر الشقيقة، و موقفها خلال الأزمة التي شهدتها منطقة غات الكبرى أخيراً”.

وأشار إلى أنه كان من المفترض على السلطات الجزائرية أن يستمر فتح المعبر ، على الأقل تقديراً للروابط الاجتماعية والأسرية التي تجمعهم مع أهل غات.

ومن ناحية أخرى، أشار الزادمة إلى أنه نظراً للعلاقات المتينة بين الشعبيْن الشقيقين، لم يتوقع أن تتخذ سياسة الحكومة الجزائرية هذا الموقف السلبي تجاه الأزمة الليبية الراهنة، وغياب التوازن في التعامل مع أطراف الصراع السياسي في ليبيا، بل كان هناك حدّية في التعامل مع الحكومة الليبية المنبثقة من البرلمان ، وكذلك مع القيادة العامة للجيش الليبي.

وأردف الزادمة في كلمته “إننا في هذا المكان “إيسين” نتذكر و مازلنا نحيي ذكرى معركة “إيسين” التي وقعت قبل سبعة وستين عاما، كمعركة وطنية اشترك فيها أجدادنا المجاهدون الليبيون والجزائريون ضد الاستعمار؛ وعليه فكان ينبغي أن تكون مواقف الحكومة الجزائرية أكثر توازُناً.