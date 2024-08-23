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توطين زراعة النخاع بمركز بنغازي الطبي

الاستعانة بكوادر طبية مصرية

23 أغسطس، 2024 9:46 ص
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أخبار ليبيا 24

شهد مركز بنغازي الطبي اجتماعًا مهماً للجنة الفنية المكلفة بتوطين زراعة النخاع في ليبيا، وذلك بحضور استشاريين متخصصين من جمهورية مصر العربية، وذلك لاختيار الموقع الأنسب لإنشاء أول وحدة لزراعة النخاع في ليبيا.

توطين زراعة النخاع في ليبيا

وبحسب بيان الحكومة الليبية، حضر الاجتماع كل من الدكتور حسام كامل والدكتور رأفت عبدالفتاح. الاجتماع جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، وبمتابعة من وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، وذلك لاختيار الموقع الأنسب لإنشاء أول وحدة لزراعة النخاع في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الأعضاء لكافة الاحتياجات الضرورية للوحدة الطبية، من تجهيزات ومعدات لإجراء العمليات المعقدة والدقيقة لزراعة النخاع.

كما تم استعراض أحدث الأساليب العلمية وآليات البدء في تنفيذ برنامج توطين زراعة النخاع في البلاد.

وعقب الاجتماع، قام الأعضاء بجولة تفقدية داخل المركز، لاختيار المكان الأمثل لإنشاء الوحدة، التي من المتوقع أن تقدم خدمات علاجية مجانية لمرضى الأورام في كافة أنحاء ليبيا، بدعم كامل من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

حيث يعكس هذا البرنامج الجهود المستمرة من مجلس وزراء الحكومة الليبية، لتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة داخل البلاد، والتعاون مع جهات طبية متخصصة .

وزراعة النخاع الشوكي هو  إجراء لحقن خلايا جذعية سليمة مكوِّنة للدم في جسمك، لتحل محل نخاع العظم الذي لا ينتج كميات كافية من خلايا الدم السليمة. ويُطلق على إجراء زرع نخاع العظم أيضًا زراعة الخلايا الجذعية.

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23 أغسطس، 2024 9:46 ص
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