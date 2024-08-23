تكتل إحياء ليبيا يحذر من: الانزلاق إلى الإقتتال في طرابلس

أخبار ليبيا 24

ناشد تكتل إحياء ليبيا جميع العقلاء والحكماء، شباباً وشيباً، للمشاركة في التّواصل الفوري مع كافّة الأطراف لإصلاح ذات البين وحقن دماء اللّيبيّين واللّيبيّات في عاصمتنا طرابلس المحروسة.

وحذر بيان التكتل من الانزلاق إلى الاقتتال في وسط طرابلس، لا سمح الله، وبين المدنيّين من أطفال ونساء وكبار في السّن ومرضى وعُزّل، خطر كارثيّ يجب علينا جميعا العمل سريعا على منعه.

الدعوة لحوار وطني

وأوضح البيان، إنّ سياسات المماطلة في تجديد الشّرعيّة الانتخابيّة، وسياسات الاستحواذ والنّهب للأموال العامّة اللّيبيّة، وسياسات التّفرّد والاستبداد بالقرارت والمقدّرات الوطنيّة، يجب أن تنتهي فوراً. ويجب أن نصنع، عاجلاً، آليّات تعيد بناء الثّقة، وتحقّق الإنصاف والشّفافيّة والحوكمة الرّشيدة.

وتابع البيان، علينا أن نبني دولة ليبيّة موحّدة يحكمها القانون والقيم السّامية لشعبنا الأبيّ، وأن نحترم إرادة الشّعب اللّيبيّ الذي سجّل بقوّة منذ 2021 لينتخب قياداته التي يرتضيها.

ولا سبيل إلى كلّ ذلك إلا بحوار وطنيّ تأسيسيّ حقيقيّ، تجتمع فيه كلّ القوى السّياسيّة والمدنيّة والمجتمعيّة والأمنيّة الفاعلة، في أيّ مدينة من مدن الوطن، للوصول، بشكل عاجل، إلى ميثاق وطنيّ يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها واستقلالها وكرامتها ومقدّراتها. ميثاق يضمن لكلّ ليبيّة وليبيّ حقوق المواطنة المتساوية والعيش الكريم.

واختتم البيان، نحن في (تكتّل إحياء ليبيا)، وبالتّعاون مع المؤسّسة البحثيّة (مجمع ليبيا للدّراسات المتقدّمة)، في تواصل مكثّف مع كافّة القوى الوطنيّة للتّنادي والتّنسيق والاجتماع العاجل لتخفيف التّوتّر وصنع التّفاهم المشترك اللّازم لتفادي المخاطر التي تُحدق بوطننا.