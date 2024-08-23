الشكري يعتذر عن تكليفه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

خرج محمد الشكري المرشح من قبل المجلس الرئاسي لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، القرار الذي أدى لتصاعد التوترات ما بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب على اعتبار الأخير رفض القرار بشكل قطعي هو ومجلس الدولة الأعلى.

الشكري ينهي صراع رئاسة المركزي

وأوضح الشكري في تصريحات صحفية جملة من التفاصيل، أهمها اعتذاره عن تولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث أكد “حفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حريتنا في إدارة أموالنا في الخارج، وتمكين شعبنا من الاستفادة منها في تدبير أحواله المعيشية، وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة . لذلك تركت الجمل بما حمل، رغم اتصالات كثيرة للتمكين

بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي، وتاريخي المهني والوظيفي واخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءا من هذا العبث ” .

وأشار الشكري إلى قرار تكليفه من قبل مجلس النواب “صدر قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأديت القسم القانوني تبعاً لذلك” .

وتابع الشكري “منذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك ( مجلسي النواب والدولة ) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن” .

وأكد الشكري “اشترطت على الجميع، لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين ( مجلسي النواب والدولة ) “.

وأضاف “لن أبخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي، مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك أهلنا ( سعر الصرف ، السيولة، محاربة التضخم وتفعيل اداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود ) على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة” .