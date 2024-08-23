الدولار يصل لمستويات مرتفعة أمام الدينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر الدولار ليصل إلى مستويات عالية نسبياً متأثراً بحدة الصراع الليبي، خاصة الدائر حول مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغ سعر صرف الدولار أمام الدينار 7.045 دينار بالسوق الموازية بعد أن كان في الجلسة السابقة 7.030.

فيما انخفض بشكل بسيط سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية 7.66 دينار، بعد أن كان 7.67 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 8.90 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، وثبت الدينار التونسي عند مستوى 2.15 دينار، بالسوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 408 دينار بعد أن كان سعره 412 دينار.

أسعار العملات الأجنبية بالسوق الرسمية

وعلى مستوى أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، تراجع سعر الدولار في آخر تحديث من قبل المصرف المركزي، حيث بلغ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7801 دينار، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2786 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1964 دينار، والدولار الكندي 3.4962 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1418 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2738 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3014 دينار، والدينار التونسي 1.5588 دينار، والدرهم المغربي 0.4898 دينار ليبي.

إلى جانب إضافة قيمة الضريبة على النقد الأجنبي والتي تقدر بـ 27%.