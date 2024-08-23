اعتدال درجات الحرارة على معظم البلاد وارتفاعها بالمناطق الجنوبية

أخبار ليبيا 24

اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال والوسط، مع تكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي، يتخللها سقوط أمطار خفيفة، في حين تبقى الأجواء ساخنة على معظم مناطق الجنوب، بحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وبعض مناطق الدواخل وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تكون حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وحركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية، وتتراجع من مساء يوم الأحد.