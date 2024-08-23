استقرار أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط العالمية لنهاية الأسبوع مع توقعات بالانخفاض، وبسبب تعديلات بخصوص بيانات التوظيف الأمريكية نشأت مخاوف بشأن الطلب.

أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» والخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط عشرة سنتات، أو 0.1% لكل منهما، وبلغت العقود الآجلة لخام «برنت»، التي خسرت نحو 3% حتى الآن هذا الأسبوع، 77.32 دولار للبرميل، وبلغ خام «غرب تكساس» الوسيط، الذي خسر نحو 5%، 73.11 دولار.

ومنذ أوائل يناير مطلع العام، لم يسجل الخامين انخفاضاً مثل الذي سجله هذا الأسبوع، لاسيما مع تخفيض الحكومة الأمريكية بشكل حاد تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب العمل في البلاد هذا العام حتى مارس، مما شكل مخاوف بشأن الطلب على النفط على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط عالمياً.

وفي تقار منظمة أوبك حول الخطط المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

وقد دعا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

ووفقا لبيان التحالف، أعلن عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025.

ويتوقع مستثمرو النفط أيضًا أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها مثل روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية في أكتوبر، مما يضيف المزيد من الإمدادات.