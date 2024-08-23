أزمة الوقود ترهق الليبيين في طوابير طويلة

أخبار ليبيا 24

تشهد كافة المدن الليبية أزمة وقود كبيرة، على أثرها تعطلت حياة الكثيرين وتعرقلت، بوقوفهم لساعات طويلة في محطات توزيع الوقود دون الحصول على لتر واحد من البنزين.

أزمات متتالية ترهق الشعب الليبي

يرى المحللون أن هذه الأزمة المفتعلة، طريقة السلطات الحاكمة المعتادة لتلهية الشعب وجعله يفكر في أوضاعه اليومية دون الاهتمام الحقيقي بالأوضاع السياسية والتي تشهد توترات محتدمة بين حكومة الشرق والغرب، وتمسك الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي بمنصبه، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الليبي من أزمة حقيقية إذ وصل سعر الدولار لمستويات عالية إلى 7.045 دينار للدولار الواحد في السوق الموازية.

كل هذه الأزمات تجعل المواطن الليبي مرهقاً ما بين الوقوف في طوابير البنزين الحلزونية، وأزمة انقطاع الكهرباء في درجات حرارة عالية تصل في الجنوب الليبي إلى 45 درجة مئوية.

كل هذا والمسئولين لا يعهبون بحال المواطن البسيط، و يتناحرون حول السلطة، إذ حذرت بعثة الأمم المتحدة من تصاعد الأزمة الليبية بعد هذه التغيرات والخلاف الواضح بين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية وبين المجلس الرئاسي في الغرب.

وحول أزمة الوقود بررت شركة البريقة لتوزيع النفط، أن هذه الأزمة تأتي بسبب تأخر وصول الناقلات إلى ليبيا، وطمأنت الليبيين بقرب إنفراج الأزمة، إذ بالفعل وصلت خلال اليومين الماضيين الشاحنات المحملة بالوقود وتم توزيعها على كافة المحطات على مستوى ليبيا، إلا أنه في مدن الجنوب والدواخل لا تزال الأزمة في أشدها ويعاني المواطنون من النقص الحاد للوقود.

نتيجة الاستطلاع

وفي استطلاع رأي لقراء ليبيا 24 حول (كيف أثرت أزمة نقص الوقود على حياتك اليومية؟ ما هي أبرز التحديات التي واجهتها نتيجة لذلك؟)

علقت المتابعة (زينب السنوسي) معبرة عن حال الليبيين “وقوف الناس لفترة طويلة في الطابور ضياع للوقت وبدون فائدة.. ربي يفرج علينا”.