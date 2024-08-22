عقيلة صالح وخوري يبحثان الاستقرار المالي والسياسي في ليبيا

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال لقائه ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية تهدئة الأوضاع المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي لضمان استمرارية عمله كأهم مؤسسة مالية في البلاد.

وشدّد الطرفان خلال اللقاء الذس عُقد في مدينة القبة، على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف وفقًا للتشريعات النافذة.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تكثيف الجهود لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، بهدف التوصل إلى توافق على توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة، تمهيدًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

أبلغ مجلس النواب في خطابٍ موجّه للصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن قرارات المجلس الرئاسي هي والعدم سواء، بحسب نص الخطاب.

وأكد مجلس النواب في ذات الخطاب أنّ قرارات الرئاسي لا يُعتد بها، خصوصًا بعد تأكيد مجلس النواب على استمرار المحافظ ونائبه في عملهما.

وفي وقتٍ سابق… رفضَ مجلس النواب محاولات السيطرة على مصرف ليبيا المركزي ويحذر من مخاطر تهديده، ويطالب النائب العام بالتصدي لهذه الأفعال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصرف ليبيا.

كما طالب البرلمان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتخاذ موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات العبثية وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد مصرف ليبيا.

وقال البرلمان في بيان: «تابعنا محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظ المصرف المركزي بالقوة والتهديد بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد» بحسب البيان.