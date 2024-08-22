صعود سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار صعوداً معتبراً خلال آخر تعاملات بالسوق الموازية ليصل عند مستوى 7.030 دينار بعد أن كان 7.01 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 7.67 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.90 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، وثبت الدينار التونسي عند مستوى 2.15 دينار، بالسوق الموازية.

أسعار الذهب

فيما كانت أسعار الذهب مرتفعة، إذ سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 بـ 412 دينار.

أسعار العملات بالسوق الرسمية

وعلى مستوى أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، إذ تراجع سعر الدولار في آخر تحديث من قبل المصرف المركزي، حيث بلغ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7801 دينار، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2786 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1964 دينار، والدولار الكندي 3.4962 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1418 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2738 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3014 دينار، والدينار التونسي 1.5588 دينار، والدرهم المغربي 0.4898 دينار ليبي.

إلى جانب إضافة قيمة الضريبة على النقد الأجنبي والتي تقدر بـ 27%.

لم يقدم مصرف ليبيا المركزي تحديثاته جديدة لأسعار العملات، بسبب الأوضاع المتوترة التي يعيشها المصرف بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، إذ أعطى المركزي إجازة للموظفين خوفاَ عليهم في ظل هذه الأوضاع المتوترة.