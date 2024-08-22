شركة البريقة: رسو  الناقلة «أنوار أفريقيا» بميناء طرابلس بحمولة 30 مليون لتر من البنزين

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رسو الناقلة «أنوار أفريقيا» بحمولة 30 مليون لتر مكعب من البنزين، في ميناء طرابلس البحري، وستبدأ في إمداد المحطات بالوقود على وجه السرعة.

قرب انفراج أزمة الوقود

وأوضحت الشركة أن الناقلة «أشا» بدأت في تفرغ حمولتها من «البنزين» البالغة 40 مليون لتر مكعب في ميناء الزاوية النفطي، و في انتظار وصول الناقلة «سبيرتا» إلى ميناء مصراتة البحري وهي محملة بنحو 25 مليون لتر مكعب من الوقود، وفق بيان الشركة على فيسبوك.

وتأتي أزمة الوقود الحالية التي تأثرت بها كافة البلاد، بسبب تأخر وصول هذه الناقلات مما أربك الحياة وشكل أزمة حقيقية للمواطنين المصطفين في طوابير حلزونية تمتد لكيلومترات من محطات الوقود.

من جانبها بررت شركة البريقة للنفط أن التأخير خارج عن إرادتها وبسبب تأخر وصوص ناقلات النفط إلى البلاد.

هذا وقد أصدر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية قراراً يقضي بإيقاف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد علي محمد بالرحيم، وإحالته إلى التحقيق الإداري، على أثر أزمة شح الوقود الحالية.

ونص قرار الدبيبة رقم 370 لسنة 2024 بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، حسب ما نشرته صفحة حكومتنا على فيسبوك.

وعلى صعيد عالمي، تراجعت أسعار النفط العالمية بالضغط العالمي على الطلب وسط انخفاض المخزونات الأمريكية.