درناوي يصفُ تفاصيل الفاجعة ويقول: دانيال حول درنة إلى أثرٍ بعد عين | الجزء الأول

لا شكّ بأن دانيال شوّه وجه ذاكرة كل الدراونة ممنْ كان لهم نصيب من معايشة تلك الفاجعة التي اقتطعت لحظات لم ولن تُنسى لسنواتٍ طويلة.. ربما اختلفت روايات الضحايا وتناسبت تبعاً للحظة الاقتحام المروعة التي شهدوها، إلا أنهم اتفقوا إجماعًا بضراوة ووحشية الأمواج الطينية المتدافعة بقسوة وقوة، آخذة ذكرياتهم، وأثاث منازلهم، وحتى أفراد عائلاتهم وحيواناتهم الأليفة.

لتمضي سالبة آمالهم في النجاة، مخلفة للطمي والجثث، وحطام جُرف من مسافة بعيدة ليحط في غرف معيشتهم، بمحاذاة أغراضهم التي لم تبقى سوى ملامحها البائدة وكأنها من عصور قد مضت.

قصةٌ جديدة من سلسلة قصص ضحايا الفاجعة، يتحدث فيها السيد فارس عاشور بوخطوة لوكالتنا عما حدث قبل الكارثة بساعات، وأثناء حدوثها.. وما بعدها اندلاع سيولها الجارفة.

يقول فارس: قَبل الكارثة بيومٍ واحد.. كانت السماء قد أعطت إشاراتها، وعاصفة دانييل تقترب من مدينة درنة شيئًا فشيئًا، كان فارس يجلس مع أسرته ويتحدثونَ عن العاصفة، وكان الخوف الأعظم هو موجات تسونامي القادمة من البحر، ولكن الكارثة الحقيقية كانت تختُمر في جنبات المدينة.

في تلك الليلة، ومع حلول العاشرة، قرر فارس وزوجته مع أبناء أخيه القيام بجولة تفقدية في المدينة للاطلاعِ على الأجواء بشكلٍ عام، وبعد عودتهِ قررت والدته أن تعدّ لهم الحساء، وهي وجبة تقدم في ليالي الشتاء البادر نظرًا لما تمنحهُ من فائدة ودفء.. وقال فارس إن والدتهُ اقترحتْ أن يحمل بعض الحساء لأقاربهم، وعليه ذهب فارس ومعه أطفال أخيه الذين تربطهم به علاقة وطيدة مليئة بالحب، وبعد مرور ساعتين، عاد فارس إلى المنزل، حاول أن يذهب إلى منطقة الفتايح لقضاء بعض الأوقات المسلية مع رفاقه، إلا أن المياه التي غمرت المدينة نتيجة الأمطار الغزيرة حالتْ دون ذلك.. فلم يستطع التحرك بسيرته بسبب ارتفاع منسوب المياه، وقرر العودة إلى المنزل لقضاء بقية اليوم مع أسرته.

عند الساعةـــ 11:30 ليلاً.. كان فارس يستمتُع بأجواء عائلية دافئة، إلا أن السكون كان مضللًا.. وبعد ساعة، غط فارس في نومٍ عميق.

لكن، في الثالثة وعشر دقائق، أفاق على صراخ زوجته، وكان النداء كصفعة قاسية: المياه في المنزل!

لم يستوعب فارس ما سمعه… هرع مسرعًا نحو الطابق السفلي ليجد نفسه محاطًا بمياه بنية اللون، مختلطة بالطين والحجارة، إذ يصفُ فارس لحظة اقتحام السيول الجارفة لمنزلهم الآمن بالقول: في لحظات، تحطم الباب وتدفق السيل الغاضب داخل منزلنا الصغير، ماهي إلا لحظات حتى امتلأ المنزل بمياه بُنية اللون مليئة بالطمي والحجارة والأشجار، كريهة الرائحة… وكانت الفوضى تعم المكان، وعائلته تصارع الموت من أجلِ البقاء في الظلام الدامس… يقول: كان أخي كان يمسك بأطفاله، ووالدته تراقب بحيرة وذعر!

كأنني أسبح في البحر.. كان هذا هو شعور فارس وهو ينزل لإنقاذ أفرادِ عائلته، المياه عميقة والظلام دامس ولا شيء سوى الصراخ والذعر، هرع فارس لأخذ ابنة أخيه الصغيرة من بين يديه، بينما هرع أخوه لإنقاذ الباقين.

كان هذا الجزء الأول من قصة السيد فارس، ولمعرفة بقية الحكاية، تابعوا معنا الأجزاء المقبلة.