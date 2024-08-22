جمهورنا: إقالة الكبير مجرد أحلام واهية والكبير لن يخرج صغيرًا

في خضمِ التحولات السياسية الراهنة في ليبيا، يشكل قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير -الذي يتشبثُ بأعلى سلطة مالية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا- منعطفًا حاسمًا في المعادلة السياسية والاقتصادية… ما يطرحُ عديد التساؤلاتِ حول توقيت ودلالات القرار، ولماذا يتنصل الرئاسي من الكبير في الوقت الذي يتمسكُ البرلمان به؟

محللون اقتصاديون وسياسيون… وصفوا خطوة الرئاسي بأنها محاولة لإعادة ترتيب أوراقه في مواجهة تراجع سلطته الشرعية، إذ يسعى الرئاسي إلى ترسيخ سيطرته من خلال تغييرات مؤسسية قد تعزز من موقفه السياسي وتعيد تفعيل صلاحياتهما يعني أن هذا القرار لا يقتصر على بعد إداري فحسب، بل يحمل في طياته أبعادًا سياسية تتعلق بإعادة رسم معادلات القوى في ليبيا.

قرار الرئاسي أثار حفيظة البرلمان الذي اعتبرَ أنَ الرئاسي هو جسمٌ منتهي الولاية، وبالتالي لا يستطيع تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ وهو ما يعزز من موقف الكبير، ويؤكد مساعي البرلمان للحفاظ على استمرارية المؤسسات المالية رغم الأزمات السياسية.

وفي ظلِ هذه المتغيرات.. يبقي السؤال عن مصير الكبير قائمًا.. إذ يرى محللون أن مصير الكبير مرتبطٌ بشكل كبير بمدى قدرة البرلمان على دعم استمراريته في منصبه ومواجهة الضغوط السياسية والخروجِ من هذا النفق دون المساس باقتصاد البلاد.

Aeael EL – إحدى متابعات وكالتنا قالت: في رأيي أن قرار تنحية الكبير من منصبه الذي تمسك به لأكثر من 13 عامًا ما هي إلا أحلام واهية؛ لأن الكبير مدعوم من أطراف دولية كبرى تريده أن يتصدر المشهد الليبي ويسيطر على مفاصل الدولة، تلك التحالفات الكبرى أكبر من الرئاسي والبرلمان بحذ ذاته!

وفي النهاية… الكبير لن يخرج صغيرًا!!!!

أما المتابعة Azza Omar Ben Maaref فتساءلت: شكلها بتخش بعضها ولا شني؟

وقال متابع وكالتنا: سعد العرفاوي: توا كيف ناض من النوم المجلس الرئاسي؟ وعمله تكبير البطون وأساسا أخطأ من وضع هذا الجس، على حد تعبيره.

وتُعدّ إقالة الكبير -الذي ظل ثابتًا رغم متغيرات السياسية لأكثر من عقد- بمثابة حلقة جديدة في سلسلة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد…فهل سيصل البرلمان والرئاسي إلى حلول توافقية تعزز الاستقرار وتحقق التوازن السياسي في البلاد؟ بأقل الخسائر الاقتصادية؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة الحُبلى بالمفاجآت.