تراجع أسعار النفط العالمية

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط العالمية، في الجلسة الخامسة بسبب الضغط العالمي على الطلب وسط انخفاض المخزونات الأمريكية.

أسعار النفط العالمية

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسعة سنتات إلى 75.96 دولار للبرميل، بعد أن كان في الجلسة السابقة 77.09 للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 19 سنتا ليجري تداولها على 71.74 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسعة سنتات إلى 75.96 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 19 سنتا ليجري تداولها على 71.74 دولارا.

و كشف معهد البترول الأميركي عن زيادة مخزونات النفط الخام بمقدار 347 ألف برميل الأسبوع الماضي، إلا أنها عادت للإنخفاض من جديد، وسط مخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط وفشل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بمقدار 1.043 مليون برميل و2.247 مليون برميل على التوالي.

ويتوقع مستثمرو النفط أيضًا أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها مثل روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية في أكتوبر، مما يضيف المزيد من الإمدادات.

ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي للنفط الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.