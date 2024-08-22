المركزي المصري: 48 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية

كشفَ البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي بمصر، إذ تجاوز عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية 48 مليون شخص بنهاية يونيو 2024، مما يمثل قفزة بنسبة 181% على مدى السنوات الثماني الماضية.

ووفقًا لما نشرهُ البنك المركزي المصري، فإن التوسع في الشمول المالي يعكس نموًت في نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات مالية ضمن الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر، حيث وصلت النسبة إلى 71.5% في منتصف 2024، مقارنة بـ70.7% في ديسمبر 2023.

وبحسبِ بيانات البنك المصري المركزي، تتضمنُ هذه الحسابات البنكية، حسابات البريد، محافظ الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.

بدورها أظهرتْ المرأة المصرية تقدمًا في الشمول المالي، إذ ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى 20.8 مليون، ما يعادل 63.4% من الفئة العمرية المستهدفة، مقارنة بـ62.7% في نهاية 2023، وفقَ ما نشرهُ المركزي المصري.

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المصري خلال العامين الماليين السابق والحالي بما نسبتهُ 0.3%.

وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاتهِ إلى إمكانية نمو الاقتصاد المصري بـــــ2.7% خلال العام المالي عن عامي 2023-2024 في حين توقع أن يحقق النمو عن العام المالي الحالي ارتفاعًا قدره 4.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وفي سياقٍ منفصل… حققتْ الاحتياطات الأجنبية في مصر أعلى مستوىً لها على الإطلاق، بحسبِ ما أكدهُ البنك المركزي المصري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصرب، زادت الاحتياطات الأجنبية خلال يونيو الماضي بـ258.4 مليون دولار