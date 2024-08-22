الفيضانات تجتاح الجنوب الغربي.. الحكومة الليبية تتخذ إجراءات عاجلة للإنقاذ

الفيضانات في الجنوب الغربي دمرت 80% من تهالا.

الحكومة الليبية تدرس إنشاء سدود لحماية المناطق المتضررة.

القيادة العامة للقوات المسلحة دعمت جهود الإغاثة.

تم تشكيل لجان لتعويض العائلات المتضررة.

تعرضت مناطق الجنوب الغربي من ليبيا، وخاصة بلدية تهالا، إلى سيول مدمرة تسببت في خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي. هذه الفيضانات الكارثية لم تكن الأولى في تاريخ المنطقة، لكنها كانت من أشدها تأثيراً، حيث تسببت في دمار شبه كامل للبيوت والبنية التحتية، مما أدى إلى نزوح العديد من الأسر إلى مناطق آمنة.

أدت الفيضانات إلى حالة وفاة واحدة، وهو رقم يمكن اعتباره قليلًا بالنظر إلى شدة الكارثة، لكن الخسائر المادية كانت فادحة. تهالا تعرضت لأضرار جسيمة، حيث تجاوزت نسبة الدمار فيها 80%. وفي بلدية البركت المجاورة، لم تكن الأوضاع أفضل بكثير، حيث ألحقت الفيضانات أضراراً كبيرة بالبنية التحتية والمنازل.

في ظل هذه الظروف الصعبة، سارعت الحكومة الليبية لاتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، سالم الزادمة، مؤتمراً صحفياً أكد فيه على الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الكارثة. وأشاد بالدور الذي لعبته القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيراً إلى الجسر الجوي الذي تم تسييره لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

كانت القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، عنصراً حاسماً في جهود الإنقاذ. شارك العقيد أحمد العكرمي، آمر عمليات لواء طارق بن زياد، في المؤتمر الصحفي ممثلاً عن القوات المسلحة، حيث أشار إلى الدور الكبير الذي قامت به في إنقاذ الأرواح وتأمين المناطق المتضررة.

الحكومة الليبية تتخذ خطوات عاجلة لإغاثة الجنوب الغربي بعد السيول المدمرة. تهالا والبركت تواجهان دماراً هائلاً، وخطط لإنشاء سدود لحماية المنطقة.

التحديات المستقبلية.. التحضير لموجات جديدة من السيول

مع التوقعات بتكرار موجات السيول في الأشهر المقبلة، تبحث الحكومة الليبية في سبل منع تكرار هذه الكوارث. واحدة من أبرز المقترحات التي تم مناقشتها هي إنشاء سدود على الوديان التي تصب في المناطق المتضررة. هذه السدود من شأنها حماية المناطق السكنية وتقليل حجم الخسائر في حال تكرار السيول.

التعويضات والإعمار.. دعم العائلات المتضررة

من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها، تشكيل لجان لحصر العائلات المتضررة والمنازل المدمرة، وذلك بهدف تقديم تعويضات مالية وجبر الضرر. الحكومة الليبية لم تقدم بعد تقديرات محددة للميزانية المخصصة لهذه العملية، لكنها أكدت على أنها ستكون من أولوياتها في الفترة القادمة.

التضامن الوطني.. دعم القيادة العامة والحكومة

في ختام المؤتمر الصحفي، وجه نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة الشكر إلى جميع الجهات التي قدمت الدعم والمساندة. وشدد على أهمية التضامن الوطني في مواجهة مثل هذه الكوارث، مشيراً إلى أن الحكومة الليبية ستواصل دعمها للمتضررين وستعمل على تقديم كل ما يلزم لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

نحو مستقبل أكثر أماناً

الفيضانات الأخيرة في الجنوب الغربي كانت تذكيراً بضرورة الاستعداد لمثل هذه الكوارث الطبيعية. الحكومة الليبية، بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المعنية، تعمل جاهدة لضمان سلامة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم. لكن السؤال الذي يظل قائماً هو: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لتجنب تكرار الكارثة في المستقبل؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.