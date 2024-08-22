الدبيبة يحيل مدير شركة البريقة النفطية للتحقيق على أثر أزمة الوقود

أخبار ليبيا 24

أصدر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية قراراً يقضي بإيقاف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد علي محمد بالرحيم، وإحالته إلى التحقيق الإداري، على أثر أزمة شح الوقود الحالية.

إحالته للتحقيق على أثر أزمة الوقود

ونص قرار الدبيبة رقم 370 لسنة 2024 بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، حسب ما نشرته صفحة حكومتنا على فيسبوك.

وبحسب نص القرار، تتولى اللجنة المشكلة التحقيق مع رئيس الشركة الموقوف بشأن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود، وعلى اللجنة تحديد المسؤولين عنه، واقتراح حلول عاجلة لإنهائها.

وطالب القرار اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعًا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ القرار إلى رئيس الحكومة.

ووفقاً للقرار، يتولى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بتولي مهام رئيس المجلس خلال مدة الإيقاف.

وفي وقت سابق، طمأن مدير شركة البريقة المواطنين على توفير الكميات اللازمة، وأن الشركة ستشرع في توزيعها على الشركات لتزويد محطاتها .

كما أفاد مدير إدارة التسويق بأنه سيتم توزيع ما يزيد عن 6 مليون لتر على شركات التوزيع وستصل غدا الخميس 3 ناقلات بإجمالي 80 ألف طن، وأن العمل سيستمر بهذه الآلية لضمان توفير الكميات اللازمة، كما تم الاتفاق على عمل محطات الوقود على مدار 24 ساعة.