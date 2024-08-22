الخليج العربي للنفط تعزز التعاون المشترك مع شركتين أجنبيتين

أخبار ليبيا 24

التقى المهندس محمد بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، كلاً من رئيس شركة سولار للتوربينات ديريك بورك، والمدير الإقليمي لشركة سولار في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط انريكي بانجيسيس ، ومدير عام شركة كاتربيلر أوسيل فيان، لمناقشة التعاون المشترك مع كلتا الشركتين.

تعزيز التعاون لصيانة الحقول النفطية

وحث بن شتوان، الشركتين على إنشاء مركز خدمات وصيانة قريب من ليبيا لتوفير قطع الغيار اللازمة وإتمام أعمال الصيانة، مع أهمية تدريب عدد كبير من الليبيين، تأكيداً لكفاءة السواعد الوطنية في التشغيل وثقته بمهنيتهم.

وقدم بن شتوان درعاً لشركة سولار تقديراً للإنجاز المُحقق في توربينات حقل السرير، شاكراً لجهودهم في استلام المشروع وتشغيله.

وبحسب بيان الشركة، طلب بن شتوان سرعة التنفيذ في صيانة التوربينات المتنقلة الموجودة بحقل السرير، التي تحتاج إلى عمرة، مشيراً إلى أن نجاح شركة الخليج مرتبط بنجاح شركة سولار. بدوره، أكد مدير عام شركة كاتربيلر استعدادهم لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة في صيانة وتغيير معدات الشركات النفطية بشكل عام.

وفي ختام الزيارة، قدم الحضور الهدايا التذكارية إلى بن شتوان، حيث قدم رئيس شركة سولار صورة تذكارية لشركة سولار إلى شركة الخليج احتفالاً بمرور مئة عام على تأسيس شركة سولار.

وتعمل شركة الخليج العربي للنفط على عقد شراكات متنوعة مع عدد من الشركات الأجنبية لتطوير الحقول التابعة لها لضمان زيادة الإنتاج، إذ تتعاون الشركة مع شركة «DOULINE TECHNOLOGIES» البريطانية، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺳﺒﺎت واﻟﺘﻜﻠﺴﺎت ﻓﻲ أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻹﻧﺘﺎج.