التكبالي: المؤامرات تحيط بليبيا ومجلس النواب يقف صامدًا

التكبالي يحذر من مؤامرات خفية تستهدف طرابلس.

التكبالي: الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بحكم الواقع.

اتهامات بالتآمر ضد المنفي وتكالة والدبيبة والعائب للهجوم على العاصمة.

تكبالي: القضاء الليبي عاجز أمام الميليشيات المتحكمة في البلاد.

الصراع على طرابلس: مؤامرات داخلية وخارجية وتهديدات مستترة

منذ عام 2011، لم تهدأ الأرض تحت أقدام الليبيين. الصراع المسلح الذي بدأ منذ ذلك الحين لم يتوقف، بل ازدادت حدته مع مرور الوقت، ليشكل تهديدًا دائمًا على استقرار البلاد ووحدتها. وفي ظل هذه الظروف، علي التكبالي، عضو مجلس النواب، ألقى الضوء على ما وصفه بـ “المؤامرات الخفية” التي تحاك ضد العاصمة طرابلس وليبيا. ففي حديثه، شدد على أن هناك قوى داخلية وخارجية تسعى لاستغلال الفوضى القائمة لتحقيق أهدافها الخاصة، محذرًا من أن الأمور قد تصل إلى حد الهجوم على العاصمة وتقسيم البلاد.

التحذير من الهجوم على طرابلس

وفي إطار حديثه عن الصراع المسلح، أكد التكبالي في مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24”أن ليبيا لم تعرف الهدوء منذ 2011، مشيرًا إلى أن حدة الصراع تتزايد بين الفينة والأخرى، ثم ما تلبث أن تهدأ قليلًا قبل أن تعود لتشتعل من جديد. هذه الدوامة، كما يصفها التكبالي، لا تخدم سوى أولئك الذين يسعون لتحقيق مكاسبهم الشخصية على حساب استقرار البلاد وأمنها.

وأشار التكبالي إلى أن هناك حديثًا يدور حول محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل المجلس الرئاسي، الصديق الكبير، مؤكدًا أن هذا الحديث لا يعدو كونه محاولة لتضليل الرأي العام. فقد أوضح أن الجهة الوحيدة المخولة بتعيين أو إقالة محافظ المصرف هي مجلس النواب، مما يجعل من الصديق الكبير حاليًا هو المحافظ بحكم الواقع، حتى لو حاول البعض تغيير هذه الحقيقة.

الأدوار الخفية والمؤامرات المستترة

ولم يكتفِ التكبالي بالحديث عن الصديق الكبير فقط، بل أشار إلى أن هناك من يعمل في الخفاء في طرابلس للتحضير لهجوم على العاصمة من داخلها، مشددًا على أنه يملك جميع المعلومات التي تؤكد هذه المؤامرات. وأكد أنه نقل هذه المعلومات للجهات المختصة، محذرًا من أن أي محاولة للمساس بالعاصمة ستكون عواقبها وخيمة.

وأما فيما يخص الأدوار المشبوهة التي يقوم بها بعض الأطراف الليبية، فقد ذكر التكبالي أسماء بعينها، مثل المنفي وتكالة والدبيبة، بالإضافة إلى مدير المخابرات حسين العائب، متهمًا إياهم بالتخطيط والتحضير لهجوم على طرابلس وعلى مصرف ليبيا المركزي. هذه الاتهامات تأتي في ظل تزايد الحديث عن انقسامات داخلية ومحاولات لتفجير الأوضاع في البلاد.

السيطرة على القضاء وتهديدات التكبالي

من بين أكثر النقاط التي أثارها التكبالي أهمية، هو حديثه عن القضاء الليبي، الذي وصفه بأنه “محكوم بالميليشيات”، مشيرًا إلى أنه عاجز عن التصدي لمن يحاولون تقسيم البلاد أو تعميق الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الليبي. هذا الوصف، إذا ما ثبتت صحته بحسب قوله، يمثل تهديدًا كبيرًا على مستقبل الدولة الليبية ووحدتها.

وفي إطار حديثه عن المخططات التي تحاك ضد البلاد، أكد التكبالي أنه يعلم بوجود سجون سرية تُدار من قبل هذه الجهات، حيث تمارس فيها أنواع من التعذيب بهدف تنفيذ مخططاتهم. هذه المعلومات، إذا ما تم إثباتها، تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

التهديد بالمحاسبة الدولية

وفي تهديد مباشر وصريح، أشار التكبالي إلى أن لديه جميع الأدلة التي تثبت تورط هؤلاء المتآمرين، مؤكدًا أنه سيقوم بمحاسبتهم في المحاكم الدولية وليس فقط المحلية. هذا التهديد يحمل في طياته تحذيرًا شديد اللهجة لأولئك الذين يسعون لتفجير البلاد من الداخل، مؤكداً أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات.

الخلاصة: مستقبل ليبيا على المحك

إن الوضع في ليبيا اليوم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، فالصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية تجعل من الصعب رؤية نهاية قريبة للأزمة. في ظل هذا الوضع، تبقى تصريحات علي التكبالي كجرس إنذار يدق بشدة، محذرة من أن البلاد قد تكون على شفا هاوية جديدة.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد ليبيا تحركات داخلية وخارجية قد تقود إلى مواجهات جديدة بين الأطراف المتنازعة. فهل ستنجح ليبيا في تجاوز هذه المرحلة الحرجة، أم أن المؤامرات ستؤدي إلى تفجير الوضع من جديد؟ وحدها الأيام كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.