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الإصحاح البيئي تقيّم حجم الأضرار البيئية بالمدن المتضررة من السيول بالجنوب

ردم المستنقعات والحد من الآفات

22 أغسطس، 2024 8:49 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، عن تشكيلها فرق رصد وتقصي، وذلك بالتنسيق مع مديرية شؤون الإصحاح البيئي في سبها، لتقييم حجم الأضرار البيئية في مدن تهالا، غات، البركت، والتي تأثرت بشكل كبير جراء السيول التي اجتاحت المنطقة .

العمل على تحسين الأوضاع بالبلديات بعد السيول

وأكد  إبراهيم بن دخيل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، على أن الفرق المشكلة ستقوم بتحديد الاحتياجات المطلوبة لعمليات ما بعد السيول، بما في ذلك التعامل مع المستنقعات التي تشكلت نتيجة للسيول داخل المدن، حيث تم التنسيق مع شركات الخدمات وشركات النظافة للبدء في عمليات الردم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، كما ستتعامل الفرق مع المستنقعات التي تشكلت خارج المدن بشكل خاص للحد من تكاثر البعوض وانتشار الأمراض، بحسب بيان الوزارة.

وأشار بن دخيل إلى أنه تم التنسيق مع مدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي في سبها عبدالرؤوف الأمين على تشكيل فرق عناصر بيئية من مختلف بلديات الجنوب لدعم البلديات المتضررة، حيث تم تزويدهم بمضخات الرش والأدوية والمبيدات الخاصة بمكافحة البعوض، والمطهرات، كما تشمل الخطة أيضاً التنسيق لإرسال فريق خاص لإجراء التحاليل على الآبار المتضررة ومصادر المياه في المنطقة، واتخاذ التدابير الصحية الضرورية.

هذا وقد أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 5800 شخص من أهالي غات بسبب السيول الجارفة التي اجتاحت مدن الجنوب الغربي خلال الأيام الماضية، خصوصا في منطقتي غات وتهالا.

وتوزع النازحين بواقع 720 شخصا في تهالا و3280 شخصا في غات و100 شخص في وادي إيسين، و1725 شخصا في البركت.

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22 أغسطس، 2024 8:49 ص
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