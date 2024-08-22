اعتدال درجات الحرارة وتساقط للأمطار على الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

اعتدال درجات الحرارة نهاراً على مناطق الشمال، فيما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي لتتساقط أمطار خفيفة يوم الغد، في حين تبقى الأجواء ساخنة بالمناطق الجنوبية، وفقا لنشرة الأحوال الجوية من المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من الليلة يتخللها سقوط أمطار خفيفة غداً على بعض المناطق، من طرابلس إلى مصراتة والدواخل، وتكون حلركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية، مع زيادة في الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر، وحركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.