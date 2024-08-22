أوبك: العراق وكازاخستان يلتزمان بتعويض فائض إنتاج النفط

أكدت منظمة «أوبك» تلقيها خططًا جديدة من العراق وكازاخستان لتعويض فائض إنتاج النفط الذي تجاوز المستويات المتفق عليها، عن الفترة من يناير حتى يوليو الماضي 2024،

وبحسبِ تقرير منظمة «أوبك»، سجل العراق فائضًا بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، بينما بلغ الفائض لدى كازاخستان 699 ألف برميل يوميًا.

وأشارت منظمة «أوبك» إلى أن الدولتين تستهدفان تعويض هذا الفائض بالكامل بحلول سبتمبر 2025، وفقًا لما جاء في تقرير منظمة «أوبك»

وفي الأثناء.. خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما فيما يتعلقُ بالتوقعات المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج

وقرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان التحالف.