عدد من النواب يشاركون في المؤتمر الكشفي العالمي بمصر

أخبار ليبيا 24

يقام في جمهورية مصر العربية فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 تحت إشراف وتنظيم المنظمة العالمية للحركة الكشفية والتي يشارك به وفد من النواب الليبيين، بصفتهم أعضاء بالاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

موضوعات الاستدامة وقيادة الشباب بالمؤتمر الكشفي

والنواب المشاركون هم النائب إسماعيل الشريف وفوزية أبوغالية وسعاد الشلي، حضر النواب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي كانت يوم السبت الماضي ويستمر إلى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة أكثر من ألفي منتسب للحركة الكشفية يمثلون 176 دولة، ومن بينهم قائد عام كشاف ليبيا ورئيس المؤتمر الكشفي العام وعدد من القادة والكشافين والمرشدات في ليبيا، وفقا لبيان النائب عبدالله بليحق.

ويتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات، أبرزها السلام والاستدامة وقيادة الشباب وحقوق الإنسان والتعليم غير الرسمي، بهدف إلهام قيادة الجمعيات الكشفية الوطنية عبر إقامة عدة جلسات وورش عمل خلال فعاليات المؤتمر.

وبحسب بيان المجلس على هامش فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، حضر النواب أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية الخامس عشر للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال الذي تضمن المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية واعتماد التقرير الإداري والفني.

وبحسب تصريحات الدكتور إسماعيل الشريف النائب بمجلس النواب، إنهم عقدوا اجتماعًا مع وفد حركة الكشافة والمرشدات في ليبيا لتوحيد وجهات النظر، وكذلك عقد لقاءات مع عدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وافق على استضافة مدينة بنغازي للاجتماع المقبل للاتحاد.