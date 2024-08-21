أخبار ليبيا 24

على الرغم من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وعدم الاستقرار التي يخيم عليها، إلا أن منذ بداية العام الجاري تعمل المؤسسة الوطنية للنفط من رفع إنتاج ليبيا اليومي للنفط، ونجحت المؤسسة في تحقيق هذا الأمر، إذ أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن ليبيا احتلت المركز الخامس على القائمة العربية لإنتاج النفط.

وبهذا الإنتاج اليومي، الذي يصل إلى 1.200 برميل يوميا تكون ليبيا قد تخطت نيجيريا التي كانت تحتل المركز الأول في قائمة الدول الأفريقية، وذلك بفعل جهود البلاد لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بحلول العام 2030، و2.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري.

زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي للنفط

وتصدرت ليبيا المركز الأول أفريقيا من حيث احتياطيات النفط المثبتة في 2024 بنحو 50 مليار برميل، وكشفت منصة “غلوبال فايرباور” العالمية لتحليل البيانات أن ليبيا جاءت في المركز الأول أفريقيا والتاسع عالميا بأكبر كمية من احتياطيات النفط الخام بـ50 مليار برميل، علما أن الإحصاءات السابقة كانت تقدر حجمها بنحو 48 مليار برميل.

وتعمل الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط على رفع الإنتاج المحلي تطبيقا لخطط المؤسسة، حيث أعلنت شركة (زلاف ليبيا) التابعة للمؤسسة عن توقعاتها لوصول إنتاجها إلى 15 ألف برميل يوميًا نهاية العام الجاري 2024، ووفقا لبيان المؤسسة، الزيادة المتوقعة في الإنتاج تشمل كذلك معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب لـ10 سنوات قادمة.

وأعلنتْ المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول إنتاج شركة السرير للعمليات النفطية إلى45 ألف برميل يوميًا، متوقعةً أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميًا. فيما حققَ معدل الإنتاج اليومي لحقل شمال الحمادة ارتفاعًا قدرهُ 7000 برميل، بحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط.

من بينها ليبيا.. الدول العربية الأكثر إنتاجاً للنفط في منظمة أوبك

(مليون برميل يوميا)

السعودية 8.934 مليون برميل

العراق 4.189 مليون برميل

الإمارات 2.921 مليون برميل

الكويت 2.427 مليون برميل

ليبيا 1.200 مليون برميل

الجزائر 0.906 مليون برميل