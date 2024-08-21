مفوضية الانتخابات: إجمالي بطاقة ناخب الموزّعة تجاوز 36 ألف بطاقة

بلغ إجمالي بطاقة ناخب التي جرى توزيعها حتى الآن أكثر من 36 ألف بطاقة، بحسبِ مفوضية الانتخابات.

ووفقًا للإحصائية التي نشرتها المفوضية، بلغ إجمالي عدد البطاقات التي تسليمها 36,066 بطاقة، في حين سجلإجمالي عدد الناخبين الذكور الذين استلموا بطاقاتهم 26,088 شخص.

بينما تجاوز إجمالي عدد الناخبات الإناث اللاتي استلمن بطاقاتهن 9,978 ناخبة، بحسبِ مفوضية الانتخابات.

تأتي هذه الإحصائيات في إطار استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، إذ تسعى مفوضية الانتخابات إلى ضمان مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع.

كما أكدتْ المفوضية على أهمية استلام بطاقات الناخبين في الوقت المحدد لضمان حق الجميع في التصويت والمشاركة في العملية الديمقراطية.

وفي وقتٍ سابق… أعلنت مفوضية الانتخابات عن افتتاح مراكز توزيع بطاقات ناخب في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح باب الترشح للانتخابات في مقار مكاتبها الانتخابية المحددة.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في منشورٍ عبر منصة فيسبوك، أن هذه المرحلة تأتي في إطار استكمال مراحل تنفيذ عملية انتخابات المجالس البلدية، مشيرةً إلى أن عملية توزيع بطاقات الناخبين وتلقي طلبات الترشح ستستمرُ لمدة ثلاثة أسابيع، إذ سيتمكن الناخبين من استلام بطاقاتهم من المراكز التي سجلوا بها من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.