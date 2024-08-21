مؤسسة النفط تُحيل 11.6 مليار دولار إلى حسابات المركزي

كشفتْ مؤسسة النفط عن تحويلها 11 مليارًا إلى حساباتِ مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2024.

وبحسبِ كشف الإيرادات المحالة الدي نشرتهُ مؤسسة النفط، جرى تحويل 11 مليارًا و662 مليونًا و184 ألفًاو278 دولارًا، وذلك منذ يناير وحتى أغسطس الحالي.

وعلى الرغم من إغلاق حقل الشرارة النفطي وتضرر إنتاج شركة الواحة، إلا أن المؤسسة استطاعتْ تحقيق إيرادات ملموسة، إذ أعلنتْ المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول إنتاج شركة السرير للعمليات النفطية إلى45 ألف برميل يوميًا، متوقعةً أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميًا.

وفي الأثناء… حققَ معدل الإنتاج اليومي لحقل شمال الحمادة ارتفاعًا قدرهُ 7000 برميل، بحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «ناقش مسؤولو شركة نفوسة مع المؤسسة أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا العالم، ولعل أهمها هو مشروع تطوير حقل شمال الحمادة بحوض غدامس، بالإضافة إلى متابعة إنتاج الحقل إلى ميناء مليتة النفطي» بحسب منشورها.

ووفقًا لما نشرتهُ المؤسسة الوطنية للنفط، يضخّ حقل شمال الحمادة أكثر من 600 ألف برميل يوميًا.

وفي سياقٍ منفصل… كشفَ موقع الطاقة الإيطالي، عن عودة ليبيا إلى مركزها السابق كأكبر مورد نفطي إلى إيطاليا، بحسبِ ما نقلته المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحَ موقع الطاقة الإيطالي أنَ ليبيا تمكنت من زيادةِ إنتاجها النفطي وعادت لمركزها كأكبر مورد لإيطاليا؛ وذلك بعد توقفٍ دام 10 سنوات، وفقَ منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.