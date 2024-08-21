ليبيا على حافة الهاوية.. الخلافات السياسية تتصاعد حول مستقبل المصرف المركزي

في كل أمة، هناك مفاصل حيوية لا يمكن المساس بها إلا بحذر شديد، ومصرف ليبيا المركزي أحد تلك المفاصل التي تلعب دورًا أساسيًا في استقرار البلاد. ومع ذلك، فقد أصبحت هذه المؤسسة المالية محورًا لصراع سياسي حاد يعكس التوترات العميقة التي تعصف بالمشهد الليبي المعقد. على مدار السنوات القليلة الماضية، تضخمت الأزمة الليبية لتشمل مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى مشهد درامي حيث يتشابك فيه المصرف المركزي مع السلطة السياسية في طرابلس.

المصرف المركزي في قلب العاصفة

أشرف الشح، المستشار السياسي السابق بمجلس الدولة، ألقى الضوء على ما وصفه بأخطر 72 ساعة في تاريخ المحافظ الصديق الكبير. هذا الأخير، الذي كان في يوم من الأيام أحد الشخصيات الرئيسية التي تحظى بالثقة، أصبح الآن في مواجهة غير مسبوقة مع المجلس الرئاسي الذي تحالف مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية للتخلص منه. يصف الشح هذه اللحظات بأنها الأصعب، حيث تخطى الكبير دوره الفني ودخل في المعترك السياسي، مما جعله هدفًا لقوى سياسية تريد التخلص منه لتحقيق مصالحها.

لقد تجاوز الصديق الكبير حدود منصبه، وفقًا للشح، ولم يعد مجرد مسؤول مالي، بل أصبح لاعبًا في الساحة السياسية الليبية. هذا التحول في دوره جعل منه خصمًا للكثيرين داخل الحكومة، الذين شعروا بأنهم يجب أن يتحركوا لإزاحته قبل أن يسيطر بشكل كامل على المعادلة السياسية. هنا تكمن المشكلة الكبرى: عندما يتداخل المال والسياسة في بلد يعيش أزمة عميقة، فإن النتائج يمكن أن تكون كارثية.

الانقلاب المصرفي

من ناحية أخرى، اعتبر بلقاسم قزيط، عضو مجلس الدولة، أن قرار الرئاسي بتعيين شكري محافظاً للمصرف المركزي يعد “انقلاباً مصرفياً” بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في تصريح صحفي رصدته “أخبار ليبيا 24″، وصف قزيط القرار بأنه تعدي صارخ على صلاحيات مجلسي النواب والدولة، وهما الجهتان الوحيدتان المخولتان بتعيين وإقالة رؤساء المناصب السيادية في البلاد.

قزيط لم يخفِ امتعاضه من الأسلوب الذي اتبعه الرئاسي في تمرير القرار، واصفًا إياه بالصفقة التي تتم تحت فوهات البنادق. في سياق تفاعله مع الأحداث، انتقد قزيط المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذه المؤسسة السيادية الكبرى أصبحت تمارس ما أسماه بـ”السياحة السياسية”، متجاهلةً دورها الحقيقي في قيادة البلاد نحو الاستقرار.

التدخلات الدولية والخلافات الإقليمية

على المستوى الدولي، أبدت عدة دول قلقها من التوترات المتصاعدة حول المصرف المركزي. يشير البعض إلى أن القرار ليس سوى جزء من لعبة دولية أكبر تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية في ليبيا. في هذا السياق، يرى الدبلوماسي السابق حسن الصغير أن قرار الرئاسي غير قانوني، مشيرًا إلى أن التجاهل الواضح للاختصاصات القانونية يجعله في حكم المعدوم.

وأضاف الصغير أن ليبيا ليست بحاجة إلى المزيد من القرارات التي تزيد من تعقيد الوضع القانوني في البلاد. وبدلاً من ذلك، يجب على الجميع الالتزام بالقوانين القائمة لضمان استقرار المؤسسات. يرى الصغير أن ليبيا أصبحت بلدًا “لا يسير وفقًا للقانون”، وهي حقيقة تؤكد الحاجة إلى إصلاح شامل.

المصالح المحلية وتأثيراتها

يظل الصراع على المصرف المركزي ليس مجرد خلاف على منصب، بل هو جزء من صراع أكبر يعكس الانقسامات العميقة في ليبيا. عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، يعتبر أن تعيين شكري هو رد فعل على عدم توافق الكبير مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية. في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أشار العرفي إلى أن الكبير لا يزال يحتفظ بمنصبه حتى الآن، وأنه من المبكر الحديث عن أي عملية تسليم واستلام.

العرفي يؤكد أن الصراع الدائر ليس سوى انعكاسًا لخلافات أعمق حول توزيع السلطة والثروة في ليبيا. يرى العرفي أن المصرف المركزي، بموارده المالية الضخمة، أصبح نقطة جذب لكل الأطراف التي تسعى للسيطرة عليه من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

تأثيرات الصراع على المستوى الشعبي

فيصل بوالرايقة، المحلل السياسي في حديثه عن الفرق بين المسؤول الناجح والمسؤول الفاشل، يعكس حال ليبيا التي تعيش في ظل مسؤولين يفتخرون بمواقعهم بينما يعاني الشعب من أزمات متفاقمة. يرى بوالرايقة أن المسؤول الناجح هو من يسعى لإيجاد حلول لمشاكل الناس، وليس من يتشبث بالسلطة لمجرد البقاء فيها.

ليبيا على حافة الهاوية.. الخلافات السياسية تتصاعد حول مستقبل المصرف المركزي

محمد قشوط، الناشط السياسي، يرى أن الرد على المبعوثة الأممية ستيفاني خوري هو مضيعة للوقت، حيث يعتقد أنها لن تختلف عن سابقيها في إدارة الأزمة الليبية دون تقديم حلول حقيقية. ولكنه يشير إلى نقطة مهمة ذكرتها خوري، وهي أن الخلاف حول محافظ المصرف المركزي يرتبط بالشعور بأنه يدعم الشرق، مما يعكس عمق الانقسامات الإقليمية في ليبيا.

الانهيار المحتمل للدولة

من جانبه، أشار الدبلوماسي السابق رمضان البحباح إلى أن ليبيا تواجه خطر التقسيم، محذرًا من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى فقدان الهوية الوطنية. يدعو البحباح شرفاء الوطن إلى التحرك قبل فوات الأوان لإنقاذ البلاد من الضياع.

أما أمراجع غيث، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا، فيؤكد أن بداية انهيار الدولة تحدث عندما يتجاوز المسؤولون القوانين بشكل مبرر بالظروف الحالية. يرى غيث أن هذا النوع من التجاوزات يشبه السرطان الذي ينتشر في الجسم دون أن يلاحظه أحد حتى فوات الأوان.

عبد الله ميلاد المقري، الصحفي، يقدم وصفًا قاتمًا للوضع، مشيرًا إلى أن الصراع على المصرف المركزي يعكس حالة الوطن المحتل. في ظل حكومة تؤمن للشعب “الموت السريري”، يرى المقري أن الفوضى المستمرة وعدم الاستقرار قد يدفعان البلاد إلى الانهيار الكامل.

مستقبل السلطة التنفيذية في ليبيا

الزهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، ترى أن ليبيا تتجه نحو إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بالكامل. تؤكد لنقي أن القرار الإقليمي والدعم الدولي يقودان نحو عملية سياسية جديدة تهدف إلى إنشاء سلطة تنفيذية موحدة للإشراف على الانتخابات، لكنها تحذر من غياب إطار دستوري توافقي للتعامل مع التحديات المقبلة.

سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، يشير إلى أن إحاطة ستيفاني خوري حول ليبيا أمام مجلس الأمن هي مجرد نقل لأخبار انقسامات المجتمع الدولي، دون تقديم رؤية واضحة لحل الأزمة.

عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب، يرى أن مشهد طرد لجان التسليم والاستلام يعكس بؤس الوضع الحالي، مؤكدًا أنه لا ينبغي تشجيع مثل هذه التصرفات التي تعكس فوضى وعدم احترام للقانون.

إن ما يجري في ليبيا اليوم هو جزء من معركة أكبر