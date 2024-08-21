شركة البريقة النفيطة: نطمئن المواطنين بالشروع في توزيع الوقود للمحطات

أخبار ليبيا 24

لحل مشكلة أزمة الوقود في البلاد عقد بديوان مجلس الوزراء، اجتماع ضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير شركة البريقة لتسويق النفط لمناقشة تفعيل محطات التوزيع والاطمئنان على الكميات الموردة، ومتابعة خطة شركة البريقة في صيانة الخزانات الرئيسية وتنفيذ خزانات جديدة.

العمل على توزيع الوقود بالمحطات

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية ومدير إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومديري شركات التوزيع.

وبحسب بيان حكومة الوحدة منتهية الولاية طمأن مدير شركة البريقة المواطنين على توفير الكميات اللازمة، وأن الشركة ستشرع في توزيعها على الشركات لتزويد محطاتها .

كما أفاد مدير إدارة التسويق بأنه سيتم توزيع ما يزيد عن 6 مليون لتر على شركات التوزيع وستصل غدا الخميس 3 ناقلات بإجمالي 80 ألف طن، وأن العمل سيستمر بهذه الآلية لضمان توفير الكميات اللازمة، كما تم الاتفاق على عمل محطات الوقود على مدار 24 ساعة، وفقا للبيان.

ومن جانبه أفاد مدير إدارة العمليات الأمنية بأن وزارة الداخلية، ستساهم في تنظيم المحطات والإشراف على عملها وتقديم الدعم اللازم، وذلك لضمان انسيابية التوزيع بالمحطات للمواطنين.

هذا وقد وجَه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، شركة البريقة لتسويق وتوزيع النفط والغاز، بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المغلقة والعمل على مدار 24 ساعة، في حين أوضحت سابقا شركة البريقة لتسويق النفط أن أزمة نقص الوقود تعود إلى تأخر دخول ناقلات وقود البنزين إلى الموانئ الليبية.