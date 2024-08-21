حكومة الدبيبة توقع اتفاقية مع شركة ألمانية لتأهيل العناصر الوطنية بمجال الأطراف الصناعية

أخبار ليبيا 24

بعد أن مرت ليبيا بعدد من الحروب خلال العشر سنوات الماضية، أصبح عدد مبتوري الأعضاء من الشباب كبير، ممن قاتلوا في ميادين الحرب، وجلهم يحتاجون إلى أطراف صناعية تساعدهم على عيش يومهم بشكل أكثر سلاسة وأقرب للطبيعي.

اتفاقية لتطوير الكوادر الطبية الليبية

حضر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة أوتوبوك الألمانية المختصة في مجال الأطراف الصناعية وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، لتنفيذ ورشة متطورة لصالح مستشفى أبوسليم للحوادث والمركز الوطني للأطراف الصناعية، واستجلاب الفنيين لتشغيل وتدريب وتأهيل العناصر الوطنية العاملة بهذا المجال.

وبحسب بيان الحكومة قدم مليطان رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، عرضا يبين الخطوات المتخذة من الجهاز، لتوفير خدمة صناعة الأطراف الصناعية محليا، والتعاقد مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.

وأكد الدبيبة على أهمية توطين العلاج بالداخل، وتوفير الورش المتخصصة في صناعة الأطراف الصناعية وتركيبها وصيانتها تقديرا لهذه الشريحة الهامة، والتي تتطلب اهتماما مختلفا ودوريا وهذا يحتاج نقل هذه المعرفة داخليا.

ووجه الدبيبة، الجهاز لتنفيذ ورش بمدينتي بنغازي وسبها ضمن المرحلة الثانية في هذا المشروع.

الاهتمام بمراكز غسيل الكلى

وفي سياق آخر، نابع رمضان أبوجناح وزير الصحة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مراكز غسيل الكلى على مستوى البلاد، وحل مشكلة نقص مشغلات غسيل الكلى، وتنفيذ جملة من الإصلاحات المتعلقة بملف مرضى الغسيل الكلوي خلال إطار زمني محدد، بما يضمن حقوق جميع المرضى في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.