جمهورنا يُشكك في قدرة القانون على القصاص من المدانين في قضية انهيار سدّي درنة

مضى قُرابة عام مضى على الكارثة التي حلت بمدينة درنة في الحادي عشر من سبتمبر 2023، مما أسفر عن فقدان آلاف الأرواح الىمنة في منازلها، وإحداث أضرار جسيمة ودمار هائل في البنية التحتية.

كانت تلك اللحظات المأساوية تجسيدًا للمعاناة الإنسانية، فمن تحتِ أنقاض المباني المدمرة والملطخة الطمي، علتْ صرخات المواطنين المتضررين، مطالبةً بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى هذه الكارثة

وبعد مرور أشهر… جاء حكم محكمة جنايات درنة ليكون بمثابة بارقة أمل للمتضررين، إذ أصدرت المحكمة حكمًا بإدانة 12 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود، وجرى الحكم على 7 منهم بالسجن لمدة تسع سنوات، بينما تراوحت الأحكام على الآخرين بين 15 و27 عامًا، إلا أن السوال الأبز يبقى قائمًا: هل ستُطبق هذه الأحكام فعلاً؟ أم أن المتورطين سينجحون في الفرار من العقاب؟ في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تعيشها ليبيا؟

ومن هذا المنطلق…شرعت وكالة أخبار ليبيا 24 في إطلاق استطلاعٍ للرأي حول: برأيك هل ستنفذ الأحكام على المدانين في قضية انهيار سدي درنة جزاءهم؟

بدورهِ يرى متابع وكالتنا أصيل علي اشتيوي أن الليبيين لا يبحثون عن المطالب بل بحثون عن المحاسبة، معتبرًا أن القضاء الليبي ومنذ زمن بعيد، هو قضاء فاسد، على حسب تعبيره.

بدورها رأت نور معمر أن تنفيذ العقوبات أمر مستحيل، إلا في حال عودة الدولة إلى رشدها

في حين استبعدت متابعتنا أن تتم محاسبة المتورطين، وأن يتم ترحيلهم خارج البلاد، وفق قولهاز

في حين حمل المتابع محمد المسؤولية لكل المسؤولين بدءً من النظام السابق في عهد معمر القذافي وحتى هذه اللحظة.

بدورها اعتبرت رجاء أن القضاء الليبي قضاء ضعيف، وأن التشكيلات المسلحة هي من تتحكم فيه، وفقَ تعليقها.

إليكم بعض التعليقات الأخرى:

نترككم مع من وصف الحادثة في سطور جريحة:

بشكلٍ عام.. إن تطبيق الأحكام على المسؤولين عن هذه الكارثة قد يكون بمثابة رسالة قوية بأن للمجتمع الليبي لن يتسامح مع الإهمال والفشل.، ولكن تبقى آمال الليبيين معلقة على قدرة النظام القضائي على تنفيذ الأحكام، وعلى إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود تحقيق العدالة.

فهل ستنجح ليبيا في تجاوز هذه المحنة، أم ستظل الفاجعة عالقة في ذاكرة التاريخ كدليل على الفشل في حماية الأرواح والممتلكات؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال..