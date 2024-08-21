جدل واسع حول تنفيذ أحكام الإعدام في ليبيا بعد تجديدها في مصراتة

تجديد أحكام الإعدام بحق أربعة مدانين بتفجير مجمع محاكم ونيابات مصراتة يثير جدلاً واسعاً.

عدم تنفيذ أحكام الإعدام في ليبيا منذ عام 2011 يفتح باب التساؤلات حول فعالية القضاء.

النيابة العامة الليبية تعتزم تنفيذ أحكام الإعدام، وسط تباين في الآراء حول توقيت التنفيذ.

دعا بعض الحقوقيين لتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام حتى استقرار الوضع في ليبيا.

في خضم الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا، عادت عقوبة الإعدام لتكون محور نقاشات حادة بين مختلف الأطراف في البلاد، وذلك بعد أن أصدرت محكمة مصراتة أحكاماً بالإعدام على أربعة متهمين أدينوا بتفجير مجمع محاكم ونيابات المدينة. ورغم أن تلك الأحكام ليست جديدة في ليبيا، إلا أن تفعيلها وتنفيذها يظل موضوعاً مثيراً للجدل، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

منذ عام 2011، لم يتم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الليبية، ما أثار تساؤلات حول مدى فعالية النظام القضائي الليبي وقدرته على تطبيق القانون. ووفقاً لما أعلنه النائب العام، المستشار الصديق الصور، في مؤتمر صحافي عقده مطلع العام الحالي، فإن النيابة العامة عازمة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة المقبلة. إلا أن هذا الإعلان لم يمر دون أن يُحدث حالة من التباين في الآراء بين الأكاديميين والحقوقيين في ليبيا.

إثارة الجدل حول تنفيذ أحكام الإعدام في ليبيا وسط انقسامات حول توقيتها وتداعياتها، في ظل عدم استقرار البلاد والصراعات السياسية المستمرة.

من جهة، يرى البعض أن تنفيذ عقوبة الإعدام في هذا الوقت الحرج قد يكون له تأثيرات سلبية على استقرار البلاد، خاصة وأن ليبيا لا تزال تعاني من الفوضى الأمنية والانقسامات السياسية. جازية جبريل شعيتير، أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، أشارت في تصريحات صحفية رصدتها ” “أخبار ليبيا 24“، إلى أن هناك من يعتقد بأن الوقت الحالي ليس مناسباً لتطبيق عقوبة الإعدام، معتبرة أن الحفاظ على حق الحياة في هذه المرحلة الانتقالية هو الخيار الأفضل.

من ناحية أخرى، هناك من يرى أن التراخي في تنفيذ أحكام الإعدام قد يضر بسيادة القانون ويشجع على انتشار الجريمة. ففي نظر هؤلاء، عدم تنفيذ العقوبات الصارمة يعكس ضعف الدولة، ويمنح الجناة الجرأة على تكرار جرائمهم دون خوف من العقاب. وقد سبق للنائب العام الليبي أن استعرض تقريراً سنوياً لعام 2023 يُظهر أن هناك نحو 90 حكماً بالإعدام لم تنفذ بعد، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه النظام القضائي في ليبيا.

إلى جانب ذلك، يتجلى الانقسام في الآراء حول عقوبة الإعدام بشكل واضح في مواقف بعض الحقوقيين والمنظمات الدولية. عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أكد على ضرورة تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام لحين استقرار البلاد، مشيراً إلى أن التشريعات الليبية المتعلقة بالإعدام لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ليبيا، والتي تحمي حق الحياة كأحد حقوق الإنسان الأساسية.

وفي سياق متصل، تحدث الناشط الحقوقي، طارق لملوم، عن التوسع في فرض عقوبة الإعدام عبر التشريعات الليبية، وخاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب. ولملوم أبدى مخاوفه من أن تكون بعض الاتهامات الموجهة إلى المتهمين مجرد وسائل للترهيب السياسي وإسكات المعارضين، خصوصاً في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في تأمين محاكمات عادلة وشفافة.

من جانب آخر، لا تزال قضايا الإرهاب تشكل تحدياً كبيراً للنظام القضائي في ليبيا. فمحكمة جنايات مصراتة أصدرت حكماً بالإعدام على 23 متهماً في مايو الماضي بسبب صلاتهم بتنظيم “داعش”، وهو حكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام المشابهة التي لم تُنفذ منذ عام 2010.

ومع ذلك، تبقى مسألة تنفيذ هذه الأحكام مسألة معقدة تتداخل فيها العديد من العوامل، بما في ذلك الوضع الأمني والسياسي المتردي في البلاد. فليبيا تمر بمرحلة انتقالية هشة، تجعل من الصعب ضمان سلامة إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام بشكل عادل ومنصف.

وفي خضم هذا الجدل، يبرز أيضاً دور العائلات المتضررة من جرائم القتل. فوفقاً للقانون الليبي، يمكن لأولياء الدم قبول الدية بدلاً من تنفيذ عقوبة الإعدام، مما يؤدي إلى تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد. هذا الخيار يتيح للعائلات أن تكون لها الكلمة الأخيرة في تحديد مصير الجاني، وهو ما يعكس تعقيدات القضية على المستوى الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، صدور قانون جديد في مايو الماضي يُجرم السحر والشعوذة ويعاقب عليها بالإعدام، أثار موجة من التساؤلات حول مدى ملاءمة هذه العقوبة في السياق الليبي الحالي. فهل يمكن اعتبار هذا القانون خطوة نحو تحقيق العدالة، أم أنه يعكس رغبة في فرض عقوبات صارمة دون النظر إلى تداعياتها؟

في نهاية المطاف، تظل قضية تنفيذ أحكام الإعدام في ليبيا واحدة من القضايا الأكثر تعقيداً وإثارة للجدل. فبينما يرى البعض أن هذه العقوبة ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، يرى آخرون أن تنفيذها في ظل الظروف الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسامات. ويبقى السؤال قائماً: هل تستطيع ليبيا المضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام دون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الوضع الأمني والسياسي في البلاد؟