انطلاق أعمال لجنة وضع الاستراتیجیة الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد

أخبار ليبيا 24

عقدت لجنة وضع الاستراتیجیة الـوطـنیة لـلرقـابـة عـلى الأداء، ومـكافـحة الـفساد، والـوقـایـة منه، اجتماعها الأول برئاسة عبدالله قادر بوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تـوحـید الـجھود بـین الـجھات الـرقـابـیة بـالـتعاون مـع السـلطة التشـریـعیة والـقضائـیة والـتنفیذیـة، وكـافـة الـجھات ذات الـعلاقـة، للحـد مـن مخاطر الـفساد،

مكافحة غسيل الأموال والفساد الإداري

وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى الحد ومكافحة غسـل الأمـوال، وظاهرة التسـیب الإداري، والعبث بـالـمال الـعـام، وتـبني بــرامــج تــوعــیة مــجتمعیة، وتــرســیخ مــبدأ الــشفافــیة، والــنزاھــة، والمحاسبة، والحكم الرشید، بحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وناقشت اللجنة بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة نوري القطاطي سُبل تفعيل وتوحيد السياسات المالية والنقدية والتجارية، ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمليات التوريد المتعلقة بانفراد مصرف ليبيا المركزي بفتح الاعتمادات الاستيرادية دون وجود موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، أو وجود خطة تجارية لاستيراد السلع الاستهلاكية الضرورية للمستهلك.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة على تحديد أولويات الأهداف الأساسية لوضع الخطة الاستراتيجية المتمثلة في التالي (تعزيز الشفافية – تفعيل المساءلة – منع الإفلات من العقاب – تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة – تحسين صورة ليبيا على المستوى الدولي – بناء القدرات ونشر الوعي في مجال النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد – الوقاية من غسل الأموال ومكافحته – تعزيز آليات استرداد الموجودات والعائدات الإجرامية)، وفقا لبيان الوزارة.

ويشار إلى أن لجنة وضع الاسـتراتـیجیة الـوطـنیة لـلرقـابـة عـلى الأداء ومكافحة الفساد والـوقـایـة منه شُكلت بـ قرار رئـیس ھـیئة الرقابة الإدارية رقم (888) لسنة 2024، وتضم أعـضاء عن كافـة الوزارات والمؤسسات والـجھات ذات العلاقة؛ لوضع منظومة قانونية مؤسساتية فعالة ومؤھلة، في إطار العمل باتـفاقـیة الأمـم المتحـدة لـمكافـحة الـفساد التي وقعت عليها دولة ليبيا فـي 23 دیـسمبر 2003، وصادقت عـلیھا بـ موجـب أحكام الـقانـون رقـم (10) لسنة 2005، وإنـفاذا لـلفقرة الأولى مـن المـادة (الخامسـة) مـن الاتـفاقـیة الـتي تـلزم الـدول الأطـراف بـوضـع وتـنفیذ أو تـرسـیخ سیاسات فـعّالـة مـنسّقة لـ مكافحة الفساد.

كما أعلن رئيس الهيئة الاعتزام لإطلاق الخطة الاستراتيجية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للدولة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2024.