المصرف الليبي الرقمي يستنكر تدخل الرئاسي في المركزي

استنكرَ المصرف الليبي الرقمي التدخلات التي قام بها المجلس الرئاسي في طرابلس، معتبرًا أن هذه التدخلات تمثل مساسًا خطيرًا بمقدرات الشعب الليبي وثرواته، التي تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة.

المصرف، وفي بيانٍ صُدر بالخصوص أكد على دعمه الكامل لقرار مجلس النواب والبيان الأخير الذي يعبر عن موقف وطني حازم يرفض تدخلات غير مقبولة تطال مصرف ليبيا المركزي.

كما دعا المصرف، الجهات القانونية والمختصة إلى حماية المصرف وموظفيه من الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات، مشددًا على أهمية وجود سلطة تشريعية قوية تعمل على صون حقوق المواطنين وثروات الوطن، بحسب نص البيان.

بدورها دعتْ النقابة العامة للمصارف كافة الأطراف السياسية إلى ضرورة أبعاد المصرف المركزي والمصارف التجارية عن دائرة الخلافات السياسية.

وحذّرت النقابة العامة للمصارف من أن استمرار هذا الصراع قد ينجم عنه مخاطر جسيمة، قد تؤدي، إلى انهيار قيمة الدينار في سوق المعاملات اليومية، مما يهدد المنظومة الاقتصادية بشكل عام ويعيد البلاد والمواطنين إلى بداية التدهور الاقتصادي

وأعربتْ النقابة العامة للمصارف عن قلقها البالغ حول المنظومة المصرفية والمصرف المركزي، حيث إنهما يتحملان المسؤولية القانونية عن إدارة ومراقبة السياسات النقدية، وضمان استقرار السوق، والمحافظة على قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

وقالت النقابة في بيانٍ إن دورهما الحيوي يتضمن إدارة السيولة وتوفيرها لتلبية احتياجات المودعين ودفع المرتبات.

وأكدتْ النقابة العامة للمصارف على ضرورة عدم المساس بمؤسساتنا المصرفية والمصرف المركزي، مطالبةً العاملين في القطاع المصرفي بالثبات والاستمرار في تقديم الخدمات اليومية