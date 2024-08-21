المصرف الليبي الرقمي يستنكر تدخل الرئاسي في المركزي

أخبار ليبيا 24
استنكرَ المصرف الليبي الرقمي التدخلات التي قام بها المجلس الرئاسي في طرابلس، معتبرًا أن هذه التدخلات تمثل مساسًا خطيرًا بمقدرات الشعب الليبي وثرواته، التي تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة.
المصرف، وفي بيانٍ صُدر بالخصوص أكد على دعمه الكامل لقرار مجلس النواب والبيان الأخير الذي يعبر عن موقف وطني حازم يرفض تدخلات غير مقبولة تطال مصرف ليبيا المركزي.
كما دعا المصرف، الجهات القانونية والمختصة إلى حماية المصرف وموظفيه من الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات، مشددًا على أهمية وجود سلطة تشريعية قوية تعمل على صون حقوق المواطنين وثروات الوطن، بحسب نص البيان.
بدورها دعتْ
وأكدتْ النقابة العامة للمصارف على ضرورة عدم المساس بمؤسساتنا المصرفية والمصرف المركزي، مطالبةً العاملين في القطاع المصرفي بالثبات والاستمرار في تقديم الخدمات اليومية